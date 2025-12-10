La Comunidad asegura que "todo se hace correctamente" en el Hospital de Torrejón y censura "oportunismo político"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante un desayuno socio-sanitario, organizado por Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado este miércoles que "todo se hace correctamente" en el Hospital de Torrejón, tras la polémica por los audios del CEO Ribera Salud en los que instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables, y que no se han producido alteraciones en la asistencia sanitaria, además de censurar el "oportunismo político" en este asunto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la responsable sanitaria, tras reunirse ayer con el grupo Ribera Salud, ha censurado los ataques "absolutamente desproporcionados" contra este hospital que no son otra cosa que "fruto del oportunismo político de un Gobierno acorralado por la corrupción" y que ha visto en este caso "un nicho de oportunidad para tapar sus miserias".

En concreto, considera que se intenta "tapar" la huelga sanitaria a nivel nacional "sin precedentes" y que va a hacer que la ministra de Sanidad, Mónica García, sea recordada "por sus compañeros de profesión como una traidora que ha hecho un estatuto (marco) lesivo y regresivo".

"Se confirma que las listas de espera de este hospital siguen siendo menores que la media de las listas de espera de la Comunidad de Madrid, que ya de por sí son menores que las del resto de España. En concreto, 42 días en listas quirúrgicas frente a los 48 de media", ha reivindicado la consejera.

Además, ha reprochado que se intente crear una "vil falsedad" sobre este hospital con el objetivo de crear "el caos y la duda entre la población". A ello, ha añadido que los profesionales no han recibido "ninguna orden directa" de que tengan que realizar nada contrario a su ética profesionales.

"Nosotros seguimos con inspecciones, no sólo de asistencia, de seguridad y calidad, de docencia, sino también, la última que ha habido, precisamente de calidad, demuestra que está todo correcto y no ha habido ninguna actuación que lo altere", ha defendido Matute, quien ha insistido en que desde la Comunidad serán "implacables y contundentes" aunque a día de hoy no haya indicios.

Además, la consejera ha dado a conocer que el Hospital de Torrejón tiene tres días de listas de espera para pruebas diagnósticas frente a los 57 de media en la Comunidad de Madrid y 32 días en consultas externas frente a los 60 en la región. "Los datos son tozudos y demuestran que no se ha producido ninguna alteración de asistencia ni actividad porque este hospital ha aumentado la actividad", ha señalado, en concreto, casi 100.000 consultas más que el año pasado o 700 operaciones más.

"Como consejera, me pareció inadmisible que se pusiera en duda que se reutilizaba material o que había restos humanos en las camas. Es terrible que intenten crear dudas en la población, pero también nos personamos allí, nuestros inspectores, nuestros técnicos, hablamos con los responsables de medicina preventiva, con los cardiólogos, con los responsables de esterilización y fuimos a la esterilización (...) confirmando que todo se hace correctamente en ese hospital", ha detallado.

"Se confirma que las listas de espera de este hospital siguen siendo menores que la media de las listas de espera de la Comunidad de Madrid, que ya de por sí son menores que las del resto de España. En concreto, 42 días en listas quirúrgicas frente a los 48 de media", ha reivindicado la consejera.

Además, ha reprochado que se intente crear una "vil falsedad" sobre este hospital con el objetivo de crear "el caos y la duda entre la población". A ello, ha añadido que los profesionales no han recibido "ninguna orden directa" de que tengan que realizar nada contrario a su ética profesionales.