La Comunidad atiende a al menos 37 heridos tanto en el lugar como en sus hospitales

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha prestado asistencia sanitaria a 37 heridos en el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Tolego) tanto en el puesto avanzado del Summa 112 desplegado en el lugar como en hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), según el balance facilitado por el Gobierno regional.

En concreto, diez personas han sido atendidos en el puesto sanitario avanzado del Summa 112 montado en el lugar del siniestro y otros 27 han recibido asistencia en los hospitales de La Paz, 12 de Octubre, Getafe, Puerta de Hierro, La Princesa, Fundación Jiménez Díaz y Hospital del Henares.

Además, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, Summa 112, mantiene en la estación de Atocha un dispositivo de atención psico-social para prestar atención a víctimas y familiares del accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo).

En concreto, el dispositivo está integrado por 13 profesionales del Summa 112, entre ellos cuatro psicólogos. A ellos se suman efectivos del Samur-Protección, de Protección Civil y de Cruz Roja, así como apoyo de personal de Renfe y Adif, según ha apuntado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Asimismo, el Servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid se encuentra en situación de preaviso ante la llegada inminente de pasajeros afectados por el accidente y familiares a la estación de Atocha.

En concreto, el dispositivo, que está a la espera de instrucciones por parte de Protección Civil, está compuesto por tres unidades móviles con un equipo de siete profesionales, incluida una psicóloga, y diez profesionales en la central del Servicio de Emergencia Social, disponibles para labores de coordinación y apoyo.

El Gobierno regional ha informado que se mantiene el dispositivo en situación de prealerta, pendiente de nuevas indicaciones para proceder, en su caso, a la activación y movilización de los recursos.

De forma paralela, permanece activo el dispositivo de Bomberos de la Comunidad de Madrid desplazado a la zona con ocho dotaciones, y el personal del Summa desplazado al lugar del accidente, también con ocho unidades, según Emergencias 112 Comunidad de Madrid.