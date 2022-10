La Comunidad augura que si el taxi no acepta su "liberalización" acabará "perdiendo la noche y el fin de semana"

Los reglamentos del taxi y el VTC estarán listos en enero

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transportes e Infraestructuras de Madrid, David Pérez, ha augurado que, de no aceptar el sector del taxi la "liberalización" que incluye el proyecto de reglamento que regulará el sector, acabará "terminando de perder la noche y el fin de semana".

Así lo ha asegurado Pérez en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha apuntado que esta norma y la que regirá las VTC estarán listas en enero de 2023.

Entiende que el texto, adelantado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate sobre el Estado de la Región, ayudará a "remover dificultades" aportando además de la liberalización de horarios medidas de apoyo a través de la Consejería de Economía.

Frente a las "muchas limitaciones para competir" con las VTC que se buscará eliminar, Pérez sitúa la necesidad de establecer regulaciones para este tipo de modelo de movilidad como, por ejemplo, la necesidad de tener un 5% de vehículos adaptados.

"No somos partidarios, como otros, de que no puedan trabajar", ha indicado el consejero, quien ha cifrado en 16.000 los taxis con los que cuenta la región y en 8.000 los VTC, que "no pueden absorber" el número de personas que acuden a "grandes eventos".

Sobre el referéndum organizado por la Federación Profesional del Taxi (FPTM) sobre la "liberalización" del taxi, el consejero ha recordado que solo 8.000 taxistas están adscritos a las tres principales asociaciones del sector, por lo que entiende que habría que saber "qué piensan" los demás. De las tres principales , dos se han mostrado a favor de las medias anunciadas. "Lo que no puede ser es una actitud de ningún cambio", ha zanjado.