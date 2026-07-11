La Comunidad aumenta sus reservas de sangre gracias a "solidaridad" de los madrileños aunque insiste en pedir donaciones

Archivo - Nueva edición de su tradicional maratón de donación de sangre, en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este sábado que las reservas de sangre han mejorado tras el llamamiento urgente realizado esta semana por el Centro de Transfusión, aunque ha advertido de que siguen siendo necesarias nuevas donaciones para garantizar la actividad asistencial durante el verano.

"Gracias a Dios han subido las reservas, gracias a la solidaridad de la población madrileña, pero no es suficiente", ha señalado Matute, después de que esta semana el Centro de Transfusión alertara de que las existencias habían descendido hasta niveles críticos, situándose en torno al 35%.

La consejera ha explicado tras un acto en el Hospital Isabel Zendal que durante el periodo estival disminuyen las donaciones debido a las vacaciones, mientras que la actividad hospitalaria continúa con cirugías, trasplantes y otras intervenciones que requieren componentes sanguíneos.

En este contexto, ha insistido en la necesidad de seguir donando sangre de todos los grupos y ha recordado que la sanidad madrileña necesita alrededor de 1.000 bolsas diarias para atender la demanda asistencial.

"Con un simple pinchazo puedes dar más de una vida", ha afirmado Matute, quien ha animado a los ciudadanos a acudir tanto al Centro de Transfusión como a los hospitales habilitados para donar.

Aunque ha confirmado que las reservas ya no se encuentran en la situación crítica de días atrás, ha reconocido que no disponía en ese momento del porcentaje actualizado y ha reiterado que "nunca es suficiente" mantener unas reservas adecuadas.