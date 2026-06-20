La Comunidad busca atajar los daños en cultivos y accidentes de tráfico por jabalíes aunque sin "romper el equilibrio"

Archivo - Una piara de jabalíes - JARC - Archivo

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid con su declaración de emergencia cinegética por sobrepoblación de jabalíes en gran parte de la región trata de atajar los problemas derivados por los daños en cultivos y los más de 100 accidentes de tráfico que provocan al año, pero sin "romper el equilibrio" de una especie que actualmente ronda los 50.000 ejemplares en el territorio.

Así lo ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en una entrevista para Europa Press en la que ha incidido en los problemas que provoca la presencia de jabalíes en zonas cercanas a núcleos urbanos o en carreteras, donde provocan accidentes graves.

De hecho, el Plan de Control de las Poblaciones de Jabalíes presentado por la Comunidad de Madrid en febrero de 2025 precisa que los jabalíes provocan una media de 120 accidentes de tráfico al año, convirtiéndose además en el animal que más sucesos provoca con un 65% de los casos, muy por delante del corzo (25%) o el ciervo (8%).

"El jabalí nos ha estado generando muchísimos accidentes de tráfico. Es un tema de seguridad vial, es un tema de daños importantes en cultivos y es un tema de seguridad animal", ha explicado el consejero, que argumenta así la disposición de la Comunidad de Madrid que flexibiliza la caza de jabalíes y el modo en que se hace.

Actualmente se estima una población de jabalíes cercana a los 50.000 ejemplares en la Comunidad de Madrid, si bien es cierto que es una especie difícil de censar y que "crece por encima de la capacidad del ecosistema". Esto provoca también problemas de enfermedades, como ocurrió en el pasado con la cabra montesa en Guadarrama, recuerda Novillo.

"Estamos hablando de una población estimada de unos 50.000 animales, es muy difícil conocer un censo y tenemos que hacer una retirada para no romper ese equilibrio. Lo estamos más o menos mitigando, pero todavía queda mucho por hacer", ha relatado el consejero.

UNA LEY DE CAZA Y PESCA QUE ACTUALIZAN LAS DE 1970 Y 1942

La Asamblea de Madrid ha dado finalmente 'luz verde' a la nueva Ley de Caza y Pesca impulsada por el Gobierno autonómico, que viene a "reconocer" la figura del cazador y pescador como "generador de equilibrio" y que ayuda al control poblacional ante especies que "han superado" la capacidad de carga del ecosistema, como el caso de los jabalíes.

La región era la única, junto a Cataluña, que todavía no tenía una norma propia y ahora actualiza las leyes con las que se regía, anteriores a la Democracia. En el caso de la Ley de Caza databa de 1970, mientras que la de Pesca era anterior aún, de 1942.

Las nuevas normas servirán para digitalizar las licencias y los permisos, permitiendo que la Comunidad de Madrid de un paso al frente y deje de estar "anclada en el papel". Ahora la Administración será "mucho más ágil" para regular las 45.000 licencias de cazadores, y casi la misma cifra de pescadores, según Novillo.

"Nos permitirá sumarnos también a la licencia nacional, colaborar con otras comunidades autónomas, la gestión de cotos y hacerlo mucho más sencillo", ha remarcado el consejero, que recuerda que más del 70% del territorio madrileño "es cazable", y por tanto es necesario mejorar las condiciones de seguridad y regular el uso del monte.

En este punto, ha señalado que la nueva ley permitirá "ser muy escrupulosos a la hora de que no existe ningún tipo de interferencia y accidentes", recordando que en los últimos tiempos se han visto escenas de ecologistas impidiendo batidas de caza. Ahora estos hechos podrán ser sancionados para evitar "un problema de seguridad".

"Tenemos que preservar la seguridad y también el derecho de los cazadores al uso del monte, igual que durante todo el año lo pueden usar los ciclistas o los seteros", ha recalcado el consejero, que celebra que esta ley permitirá ordenar la actividad en el campo para que "todos sepamos cuáles son los límites".