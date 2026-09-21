La Comunidad captó el 45% de la inversión extranjera de España hasta junio con más de 5.600 millones

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert (i), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid fue la autonomía que más inversión extranjera captó hasta junio, al concentrar el 45,3% del total nacional con más de 5.600 millones de euros.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, por detrás de Madrid se sitúan Cataluña, con menos de la mitad (2.358 millones), Comunidad Valenciana, (1.845) y Andalucía (903).

Entre los países que han elegido la región como destino preferente de sus inversiones destacan Estados Unidos (36,5%), Reino Unido (28,2%), Francia (16,8%), Suecia (2,9%) y México (2,9%).

Por sectores, la mayor parte del capital foráneo recayó en el comercio al por mayor (20,7%), las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (14,5%), las inmobiliarias (13,4%), las telecomunicaciones (10,2%) y el transporte terrestre y por tubería (9,3%).

En cuanto a las operaciones de entidades madrileñas en otros países, en este mismo periodo ascendieron a 4.081 millones de euros, el 39% de todo el capital español invertido en el exterior, casi doblando al País Vasco (21%) y Cataluña (18,5%).