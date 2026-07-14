La Comunidad carga contra un Gobierno que fabrica "cortinas de humo" con palabras de Rajoy para "tapar su corrupción"

Archivo - El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante la presentación del libro "El arte de gobernar". A 14 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este martes contra un Gobierno de la nación que quiere fabricar "bulos y cortinas de humo", la última sobre las afirmaciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa, para "tapar su corrupción".

Lo ha expresado así ante los medios de comunicación tras el acto por el 40 aniversario del atentado de ETA en la plaza República Dominicana, después de que Mariano Rajoy sostuviera en un artículo sobre la selección francesa de fútbol, a la que se enfrentará España en la semifinal del Mundial, que tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

"Y ahora tocaba la cortina de humo, en este caso, en relación con esa columna del expresidente Mariano Rajoy. Y desde luego yo no voy a dar ningún tipo de razonamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que trate de tapar la corrupción", ha valorado al respecto al consejero portavoz.

Cree que todo el mundo ha entendido "perfectamente" lo que Rajoy ha querido decir con sus palabras y solo las utilizan aquellos que "tratan de propagar bulos para tapar la corrupción de Estado del sanchismo".