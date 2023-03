La Comunidad carga contra el Gobierno por los retrasos hoy en Cercanías: "No puede ser que nunca sepas si vas a llegar"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha cargado este martes contra el Gobierno de España por los retrasos vividos esta mañana en la red de Cercanías, que se prolongan durante más de cinco horas, tras el choque anoche de dos trenes.

"Se lo trasladamos a la ministra de Transportes (Raquel Sánchez). No basta con negar la realidad, es evidente. El usuario no entiende de izquierdas o derechas, de PSOE o PP. No puede ser que nunca sepas si va a llegar o no", ha lanzado Pérez en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press.

Anoche un tren de mercancías y otro de Cercanías chocaban a baja velocidad sin provocar heridos de gravedad pero inhabilitando la circulación ferroviaria entre Alcalá de Henares y Meco, que conseguía recuperarse por una vía alrededor de las 6 horas.

Pérez ha celebrado que no haya habido ningún daño personal, pero ha afeado que "lo grave" es que "no es una situación excepcional". Ha destacado que desde el Consorcio de Transportes de Madrid se han coordinado para lograr dar una respuesta de movilidad.

Ha insistido, al hilo, que es "falso" que desde el Ejecutivo central se esté invirtiendo en la red de Cercanías de Madrid en referencia a lo sostenido por Raquel Sánchez, quien aseguró que se habían movilizado más de 4.000 millones de euros. Precisamente es en este verbo donde el consejero madrileño aprecia la "falsedad", ya que se "está empezando" a movilizar cuando "debería estar ejecutado".

Ha recordado de nuevo que el ministro de Fomento cuando tuvo lugar la moción de censura, Íñigo de la Serna, había dejado preparado un Plan de Cercanías para Madrid que contemplaba 5.000 millones de euros y una partida específica de 500 para labores urgentes para evitar averías.

"Cuando hagamos el cómputo de todas las averías la gente va a alucinar. No es un servicio público (...) Me han negado que haya un problema", ha concluido David Pérez.