La Comunidad carga contra el último examen MIR y pedirá explicaciones a la ministra: "Peor no se podía haber hecho"

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado este lunes contra el último examen MIR, tras la dimisión de expertos y el retraso en la publicación de las listas, y ha avanzado que seguirán pidiendo explicaciones al Ministerio de Mónica García.

"Peor no se podía haber hecho", ha remarcado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios en el Hospital Universitario La Paz en las que subrayado que eso pasa cuando hay "una ministra sectaria en la que la política se ha comido al médico y no se ocupa de gestionar lo realmente importante".

"Ha habido problemas en todas las fases y en el desarrollo de un examen MIR, que además está consolidado porque lleva muchas décadas realizándose", ha señalado Matute, quien ha incidido en que, en cualquier caso, la Comunidad ha intentado es "alterar lo mínimo posible ese momento" porque se trata de personas que se están jugando su futuro.

Tras haber puesto "en evidencia" en los Consejos Interterritoriales "que no se estaba haciendo bien", ahora se volverá a pedir explicaciones al Ministerio, con comparecencias de la ministra del ramo en Congreso y Senado.

Al hilo, ha subrayado que hay miles de personas que "están en un limbo de incertidumbre" y "unas listas con un 40% de irregularidades" cuando lo que se necesita "es cada vez más personas en formación".

En este sentido, ha vuelto a reclamar al Ministerio que se acepten más plazas de formación "porque de 36.000 personas que se han postulado para esa formación especializada, solo se ha ofertado 12.600", en un contexto además de falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud.