La Comunidad celebra que su Ley de Autonomía Fiscal siga adelante: "Una buena noticia para los madrileños y su bolsillo"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha celebrado este jueves que su Ley de Autonomía Fiscal y Financiera continúe tramitándose en la Asamblea, después de que Vox haya retirado a última hora su enmienda a la totalidad que hubiera tumbado la iniciativa.

"Es una mala noticia para los socialistas del hachazo fiscal, y una buena noticia para los madrileños y su bolsillo", han sostenido desde el Ejecutivo madrileño, tras conocer la posición de Vox.

En reiteradas ocasiones tanto Monasterio como diputados autonómicos habían mostrado su oposición a esta iniciativa al considerar que no tenía contenido y era únicamente "una operación de marketing". Esto les llevo a presentar una enmienda de totalidad, como también hicieron los grupos de izquierda.

Monasterio no ha acudido este jueves al Pleno de la Asamblea por encontrarse "indispuesta" pero durante toda la jornada desde el equipo de comunicación de la formación han reiterado que la postura no había cambiado y seguirían adelante. Ha sido a las 20.25 horas, poco antes de la votación, cuando han anunciado su retirada porque con la izquierda no van "ni a heredar".

Pese a esto, la formación ha reconocido que sigue considerando esta norma "inocua y fake" así como "que no sirve para lo que el Gobierno dice que sirve: ni blinda a la Comunidad de Madrid de ningún ataque de (Pedro) Sánchez ni reduce impuestos a los madrileños".

"Vox seguirá luchando por aprobar verdaderas rebajas fiscales que beneficien a las familias, como la reducción de medio punto de IRPF que ya está registrada en la Asamblea de Madrid", ha apostillado.