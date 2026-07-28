La Comunidad censura el "desprecio institucional" de Puente por su ausencia en la Sectorial de Transportes

Archivo - El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, participa en un desayuno organizado por Europa Press, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha censurado este martes el "desprecio institucional" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su ausencia en la Conferencia Sectorial de Transportes tras haber tardado "cuatro años" en convocarla, y que ha presidido en esta ocasión el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

"Puente tarda segundos en publicar un tuit, cuatro años en convocar a las comunidades autónomas y, cuando por fin lo hace, ni siquiera se presenta. Para las redes sociales siempre tiene tiempo; para ejercer de ministro, parece que bastante menos", ha señalado el representante del Ejecutivo madrileño en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La Comunidad recuerda además que esta Conferencia Sectorial "no se celebra por voluntad del Gobierno de España" sino que el Ejecutivo regional presentó un requerimiento formal el pasado 27 de abril y posteriormente tuvo que acudir a los tribunales para obligar al Ministerio "a cumplir con sus responsabilidades".

"Lo extraordinario no es solo que Puente no haya venido hoy. Lo extraordinario es que hayamos tenido que llevar al Ministerio a los tribunales para conseguir una reunión a la que después el ministro decide no acudir. Es difícil mostrar más gráficamente el concepto que tiene este Gobierno del diálogo institucional", ha afirmado.

Rodrigo ha lamentado que Puente "confunda permanentemente notoriedad con gestión" y ha recordado que los "graves problemas" que atraviesa el transporte en España no se solucionan desde una red social. Considera, además, que es "insólito" que, después de cuatro años sin reunir a las comunidades autónomas, el Ministerio planteara inicialmente un orden del día "que dejaba fuera el caos de Cercanías, los problemas de la alta velocidad y el deterioro de las carreteras".

"Cuatro años esperando una Conferencia Sectorial para descubrir que no viene el ministro y que tampoco quería hablar de los problemas que sufren cada día millones de españoles. Uno empieza a entender por qué tardaron tanto en convocarla", ha denunciado el consejero, a la vez que ha subrayado que esto n es "cogobernando" porque la misma consiste en "escuchar, dialogas y buscar soluciones".

La Comunidad de Madrid ha acudido a la Conferencia Sectorial para exigir "inversiones, respeto institucional y soluciones ante el deterioro" de los servicios que dependen del Gobierno central. Creen que España no necesita un ministro que "retransmita los problemas desde Twitter" sino que "resuelva". "Menos Twitter, menos excusas y más trenes que funcionen", ha señalado.

De su lado, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible ha abordado en la reunión su interés en el desarrollo del abono único de transporte. También, buscaba que las comunidades se sumen al proyecto para incorporar también autobuses locales y regionales, de forma que los ciudadanos puedan viajar con ese abono único en todos los medios de transporte que usen, excepto en trenes de alta velocidad.