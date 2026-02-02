La Comunidad cierra 2025 con 5,64 millones de pernoctaciones extrahoteleras y más de 2 millones de viajeros

Archivo - Una clienta en un bungalow del Camping Monte Holiday en Gargantilla del Lozoya, en Gargantilla del Lozoya / Madrid (España), a 26 de mayo de 2020. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos extrahoteleros de la Comunidad de Madrid (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han cerrado 2025 con 5,64 millones de pernoctaciones, un 2,17% más que en 2024, y con 2,05 millones de viajeros, un aumento del 2,6%, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los apartamentos turísticos de la región han registrado un total de 3,04 millones de pernoctaciones en 2025, un 12,17% más que el año anterior, de las que 1,15 millones correspondieron a residentes en España y 1,89 millones a extranjeros.

Además, los apartamentos de la región han sumado 897.110 de viajeros, un 24% más que 2024, de ellos 514.796 fueron extranjeros. El grado de ocupación en los apartamentos turísticos de la región en 2025 se situó en el 44,28% para una capacidad estimada de 16.523 plazas, y con una estancia media de 3,40 días.

En los campings de la región se realizaron un total de 1,15 millones de pernoctaciones durante el año, un 4,54% más, la mayoría de ellas de residentes en España (951.359), con una estancia media de 3,25 días para un total de 353.444 viajeros (8,37% más que 2024). Hay que tener en cuenta que solo 18 permanecieron abiertos con 17.269 plazas estimadas.

En relación a los alojamientos de turismo rural, un 18,7% más de viajeros se decantaron por esta alternativa en 2025 (156.691), de los que 13.446 fueron extranjeros. Además, se sumaron 279.720 pernoctaciones (4,67% más), con una estancia media de 1,79 días, para una oferta de 228 establecimientos con 3.573 plazas estimadas y 478 empleados.

Finalmente, en los albergues, la Comunidad de Madrid fue uno de los destinos preferidos en 2025 con 1,16 millones de pernoctaciones, registrando un descenso del 18,3% respecto a los datos de 2024, alcanza una ocupación del 56,11% por plazas y del 59,96% en el fin de semana.

DATOS DEL MES DE DICIEMBRE EN LA REGIÓN

En cuanto a diciembre, las pernoctaciones en apartamentos turísticos de la Comunidad sumaron 263.781, de las que 122.155 fueros de residentes nacionales. Además, la región acumuló un total de 82.195 viajeros (37.404 extranjeros) y que han permanecido 3,21 días.

En los campings de la región, se realizaron un total de 63.459 pernoctaciones en el mes de diciembre, la mayoría de ellas de residentes en España (52.199), con una estancia media de 3,06 días y un total de 20.758 viajeros.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, 15.043 viajeros se decantaron por esta alternativa en diciembre, de los que 1.142 fueron extranjeros. Además, se sumaron 26.459 pernoctaciones, con una estancia media de 1,76 días.

Finalmente, en los albergues, la Comunidad de Madrid fue el destino preferido en el último mes del año 2025 con 93.706 pernoctaciones, 61.757 de ellas realizadas por extranjeros, y 56.466 viajeros (20.606 residentes en España).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) alcanzaron en 2025 la cifra de 146,3 millones, nuevo récord histórico, tras subir un 3% respecto a 2024.

Las pernoctaciones de residentes aumentaron un 1,3% el año pasado, hasta las 61,7 millones, mientras que las de los extranjeros se incrementaron un 4,2% y totalizaron 84,6 millones.

El 52,1% de las pernoctaciones se realizaron en 2025 en apartamentos turísticos, el 34% en campings, el 8,8% en alojamientos de turismo rural y el 5,1%, en albergues.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 5,9% en el año 2025. Las de residentes subieron un 3,6% y las de los no residentes un 6,8%.

Las pernoctaciones en campings aumentaron un 1,4% en 2025. Las de residentes crecieron un 1,5% y las de no residentes un 1,2%. Cataluña fue el destino preferido, con 21,1 millones de pernoctaciones, un 4,5% más que en 2024. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 24,3% del total de pernoctaciones, un 3,6% más.

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural aumentaron un 1,2% en 2025. Las de residentes aumentaron un 0,9% y las de no residentes un 1,9%. Castilla y León fue el destino preferido, con 1,8 millones de pernoctaciones, un 5,9% menos que en 2024.

Las pernoctaciones en albergues descendieron un 9,6% en 2025. Las de residentes bajaron un 10,1% y las de no residentes un 9,1%. Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con 1,1 millones de pernoctaciones.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) registró en 2025 un aumento medio del 3,4%. Por su parte, el Índice de Precios de Campings (IPAC) subió un 4,9% y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) presentó un incremento medio del 8,8%.