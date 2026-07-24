La Comunidad cierra cinco escuelas infantiles en la zona de incendios y suspende cinco campamentos de verano en colegios

Varias personas desalojadas del municipio de Aldea del Fresno, en el polideportivo de Villamanta, a 23 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). Otro incendio forestal, independiente del originado en Almorox (Toledo) ayer, se ha declarado este jue - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene este viernes cerradas cinco escuelas infantiles situadas en los municipios de mayor riesgo por los incendios forestales que afectan el oeste de la región, mientras que se ha decidido suspender cinco campamentos de verano urbanos en colegios de esta misma zona.

Se trata de las escuelas infantiles La Luna y El Olivar, en San Martín de Valdeiglesias, municipio que sigue bajo confinamiento; Los Cascabeles, en Pelayos de la Presa; La Liebre y La Tortuga, en Villa del Prado; y A Chupé, en Aldea del Fresno.

Esta decisión deja sin actividad lectiva a un total de 162 alumnos, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado. Por el contrario, sí han abierto sus puertas con normalidad las escuelas infantiles de Brunete, Sevilla la Nueva, Chapineria, Rozas de Puerto Real, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo.

Asimismo, el Gobierno madrileño ha decidido suspender la actividad de cinco campamentos urbanos que se desarrollaban en colegios públicos de las localidades más afectadas por los incendios. Se trata de los organizados en los CEIP San Martín de Tours y Virgen de la Nueva, en San Martín de Valdeiglesias; Nuestra Señora de la Poveda, en Villa del Prado; Nuestra Señora de Fátima, en Aldea del Fresno; y Río Alberche, en Pelayos de la Presa.

Estas medidas se enmarcan en el dispositivo desplegado por la Comunidad de Madrid para garantizar la seguridad de la población ante la evolución de los tres incendios forestales registrados en la zona oeste de la región. Se trata de uno en San Martín de Valdeiglesias y dos independientes en Villa del Prado, uno de ellos originado en Almorox (Toledo).