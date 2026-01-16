La Comunidad cierra este viernes el plazo para optar a las residencias artísticas en Centro Coreográfico Canal

Archivo - Centro Coreográfico Canal - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid cierra este viernes la convocatoria de la 18ª edición de sus residencias artísticas en el Centro Coreográfico Canal, dirigidas a proyectos de creación e investigación en danza y artes del movimiento.

En concreto, según ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la modalidad de Creación seleccionará 11 proyectos, para los que la Consejería aportará hasta 10.000 euros por propuesta. Uno de estos proyectos estará destinado a una compañía mexicana, con el apoyo de la Fundación Casa México en España.

Los trabajos se desarrollarán principalmente en las instalaciones del Centro Coreográfico Canal, con un periodo máximo de residencia de dos meses, finalizando con el estreno absoluto de la obra dentro del ciclo Canal Baila 2026 de Teatros del Canal.

Por su parte, la modalidad de Investigación apoyará 20 proyectos, con una ayuda de 2.500 euros por propuesta. Estas residencias tendrán una duración de un mes entre marzo y diciembre de 2026 y concluirán con un ensayo abierto al público en el Centro Coreográfico Canal.

La selección de los proyectos correrá a cargo de una comisión formada por profesionales del ámbito de la danza y la dirección de Teatros del Canal y del Centro Coreográfico Canal, valorando calidad, coherencia e innovación. En el caso de que sea escogida una compañía europea, el Goethe-Institut Madrid facilitará el alojamiento durante la residencia.

El comité dará a conocer su decisión como máximo dos meses después de finalizar el plazo de inscripción, y los resultados se publicarán en la web de Teatros del Canal.