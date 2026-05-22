Comunidad cifra en 15,7 millones el impacto de la huelga médica, con más de 10.000 cirugías suspendidas

Médicos y facultativos durante una concentración frente a la Consejería de Sanidad - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha cifrado en más de 15,7 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos y facultativos por un Estatuto Marco desde diciembre, con más de 10.000 cirugías y 200.000 consultas suspendidas.

En concreto, desde el departamento que dirige Fátima Matute han estimado en 15.713.509 euros el perjuicio causado durante las jornadas de paros llevadas a cabo desde diciembre, según han apuntado desde la Consejería. Un total de 26 días en seis meses en los que se ha suspendido con 10.022 cirugías, 205. 578 consultas y 21.127 pruebas suspendidas.

Todo por "la peor huelga médica indefinida" contra una ministra de Sanidad, Mónica García, que está "inhabilitada para gobernar", ha apuntado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en declaraciones remitidas a los medios.

Según ha advertido, esta situación aumentará la presión sobre los profesionales sanitarios y aumentarán las listas de espera. "En la Comunidad de Madrid seguimos teniendo músculo precisamente gracias a esos profesionales sanitarios, con una media de 46,6 días para una operación, tres veces menos que en España, que está en 121", ha subrayado.

En este sentido, ha recalcado que debe ser la titular de Sanidad, que es quien en su opinión ha provocado esta problemática, quien debe solucionar el problema "en vez de estar viajando por el mundo" y atender las reivindicaciones del colectivo médico sobre un Estatuto Marco propio y mejoras laborales.

"La señora ministra lo único que hace es anuncios vacíos, como por ejemplo el cribado de mama, que va a aumentar la edad en que incluye a las mujeres. Eso ya lo hemos hecho las comunidades autónomas hace mucho tiempo; hace siete meses en la Comunidad de Madrid, por cierto", ha criticado Matute, que ha aconsejado a Mónica García que financiar "cribados de mama por parte del Estado con los impuestos".

Los médicos y facultativos madrileños afrontan la cuarta semana de paros indefinidos intermitentes, con una nueva convocatoria para mediados de junio, tras los llevados a cabo en febrero, marzo y abril.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".