La Comunidad cifra en 18,6 millones de euros el impacto de los 30 días de huelga médica contra el Estatuto Marco

Imagen de recurso de médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital Puerta de Hierro - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 18,6 millones de euros el impacto en la región de la huelga médica contra el Estatuto Marco impulsado desde el Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García.

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Sanidad, que destacan que en las 30 jornadas de huelga médica desde diciembre se habrían perdido en Madrid 242.627 consultas, 11.833 cirugías y 27.367 pruebas.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".