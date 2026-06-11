La Comunidad cifra en 40 millones los que tendrá que "poner a pulmón" por la reforma del copago farmacéutico

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 40 millones de euros no previstos los que tendrá que "poner a pulmón" como consecuencia del nuevo sistema de copago farmacéutico aprobado por el Gobierno de España.

Ha sido la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien ha criticado en el Pleno de la Asamblea esta reforma que "lleva el sello de P.S. y del Ministerio de Sanidad" que se traduce en un trabajo "sin rigor técnico y que aduce de falta de diálogo, consenso con las comunidades autónomas y con los profesionales, colegios de farmacéuticos".

El Pleno del Congreso convalidaba el 28 de mayo el real decreto ley que modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica, con 164 votos a favor, 33 en contra de Vox y 164 abstenciones del PP, ERC y Junts.

La norma pretende "reforzar la equidad" en el acceso a los medicamentos, ampliando de tres a seis los tramos de aportación e incorporando topes mensuales según la renta para la población activa. En el caso de los pensionistas, se añade un nuevo tramo y se pasa de tres a cuatro.

Matute ha cargado contra una reforma que no cuenta con una valoración del impacto económico, financiación finalista y trabajo. "Además de una imposibilidad por parte de las oficinas farmacéuticas de poder hacer frente a esta norma de forma inmediata", ha reprochado.

RECLAMA TRABAJO CONJUNTO CON LAS CCAA

"Necesitamos en esto también un trabajo conjunto de comunidades autónomas de nuestros técnicos. Muchos, por cierto, han despreciado el trabajo de la Comisión Permanente de Farmacia del Ministerio", ha proseguido Matute, quien cree que debería haberse estudiado la "viabilidad técnica y administrativa".

Considera que lo que ha hecho el Ministerio encabezado por Mónica García es plantear un: "Yo invito y tú pagas, yo anuncio y tú lo haces". "En vez de gestionar con, gestionan contra", sostiene la responsable de la sanidad madrileña.

Matute ha afirmado que las comunidades autónomas no están de acuerdo con esta modificación por la "imposición administrativa y el sobrecoste económico".

"Colegio de farmacéuticos, lo han denunciado porque en las farmacias no pueden aplicar todo esto. Y, desde luego, frustración por parte de aquellos que van a pedir ese nuevo tramo cuando van a dispensar un fármaco", ha lanzado.

En este punto ha centrado el tiro en Mónica García afirmando que en su gestión hay dos problemas. Por un lado, que está "alejada de la realidad" porque "si todo el mundo está en su contra, a lo mejor es ella la que está equivocada"; y que está "sola".

Por su parte, la diputada de Vox Raquel Barrero ha afirmado que esos 40 millones los van a "pagar los madrileños de su bolsillo". "Al final lo van a pagar las clases medias que se les está tratando como un cajero automático, cada vez más impuestos, más cotizaciones, más cargas y ahora también más aportación en farmacia", ha reprochado.

La parlamentaria ha apostado porque las ayudas y beneficios se deban de priorizar a "los desfavorecidos españoles porque España no puede ser ni el hospital del mundo y ahora tampoco puede ser la farmacia del mundo".