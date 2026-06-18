La Comunidad cifra en más de 18 millones el impacto de la huelga médica, con más de 11.000 cirugías suspendidas

Médicos y facultativos durante una concentración frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha cifrado en más de 18 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos y facultativos por un Estatuto Marco desde diciembre, con más de 11.000 cirugías suspendidas.

En concreto, desde el departamento que dirige Fátima Matute han estimado en 18.075.734 euros el perjuicio causado durante las 29 jornadas de paros llevadas a cabo desde diciembre, según han apuntado desde la Consejería. En este tiempo, se ha suspendido 11.484 cirugías, 236.259 consultas y 25.497 pruebas en la sanidad madrileña.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".