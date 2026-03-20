La Comunidad cifra en 8 millones el coste de la huelga médica en la región

Varias personas durante una concentración, frente a la Consejería de Sanidad - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha cifrado este viernes en unos 8 millones de euros el coste de la huelga indefinida intermitente de médicos y facultativos en la región para reclamar un Estatuto Marco propio, con dos semanas de paros durante diez días en febrero y marzo.

Una huelga que ha obligado a suspender unas 130.000 consultas externas, 13.000 pruebas diagnósticas y 6.000 cirugías, ha apuntado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios en la inauguración del nuevo hospital de simulación clínica de la Universidad CEU San Pablo, en la Facultad de Medicina de su campus de Montepríncipe.

Durante su intervención, Matute ha vuelto a reclamar a la ministra del ramo, Mónica García, que "se siente con sus compañeros médicos" y con el resto de las categorías profesionales. "Todas son magníficas y necesarias", ha zanjado.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo a mediados de febrero, tienen un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En este marco, Matute ha vuelto a cargar contra la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, a la que ha responsabilizado de "la peor huelga de médicos de la historia". "Tiene consecuencias no solo por los espacios de confrontación que está creando entre profesionales sanitarios, sino también porque habrá una mayor presión asistencial", ha apuntado.