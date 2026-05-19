La Comunidad concentró en abril el 22,4% de los pasajeros aéreos internacionales con 2,25 millones, un avance del 5,5%

Archivo - Archivo.- Viajeros en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid concentró en abril el 22,4% de las llegada de pasajeros internacionales a España por vía aérea, con 2.253.614 visitantes, un 5,5% más que en el mismo periodo de 2025, según datos de Turespaña difundidos este martes por el Ministerio de Industria y Turismo.

De ellas, 1.741.241 correspondieron a compañías tradicionales, lo que supone un aumento del 5,3% con respecto al año anterior, y la región se situó nuevamente como principal destino concentrando el 46,1% de las llegadas por esta vía a nivel nacional. Por su lado, las 512.373 llegadas restantes fueron en compañías de bajo coste, el 8,2% del total y un avance interanual del 6,1%.

En el cuarto mes del año, las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 97% del total de llegadas, registrando todas aumentos menos Canarias, que se apuntó un notable descenso del 7,7% y Baleares. Por su lado, Andalucía y la Comunidad Valenciana registraron notables subidas de dos dígitos.

La Comunidad de Madrid es la que acaparó el mayor número de pasajeros, por delante de Cataluña y de Baleares y Andalucía, con cuotas del 21% y 14,2%, respectivamente. El flujo de llegadas en compañías tradicionales fue liderado por la Comunidad de Madrid, mientras que en el caso de las de bajo coste Cataluña fue la principal receptora, con una cuota del 24,3%.

En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, recibiendo 2,25 millones de pasajeros (entre tradicionales y bajo coste), un 5,5% más. Según Turespaña el aeropuerto que mayor crecimiento interanual experimenta es el de Sevilla, con un 19,4%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, España recibió cerca de 32,4 millones de pasajeros internacionales hasta abril, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo periodo de 2025, con diversificación de mercados e incremento de llegadas desde China, Corea del Sur y Japón.

Los pasajeros aéreos internacionales llegaron a España en el mes de abril ascienden a 10,1 millones, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al mismo mes del año anterior. El 86,5% del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que supone un 4,2% más que en abril de 2025, mientras que desde América llegó el 8,4%, con un incremento del 6,2%.

Un mes más, Asia, que representa el 1,7% del total de pasajeros, experimenta un notable retroceso de -30,7%.

En abril, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados, con la excepción de Alemania. Destacó la subida interanual de Polonia y Bélgica y la positiva tendencia de Estados Unidos.

En la diversificación de mercados (resto de países) destacan por el incremento de llegadas China, Corea del Sur y Japón. Los países iberoamericanos registraron todos incrementos.

Las llegadas de países del Golfo Pérsico e Israel retrocedieron arrastrados por el conflicto bélico en Oriente Medio Principales mercados emisores.

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Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 2,1 millones de pasajeros internacionales y generó el 21% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 3,2%.

Canarias fue su principal destino, con una cuota del 24,3% del total, aunque experimenta un descenso interanual del - 3,9%. En segundo lugar, la Comunidad Valenciana con el 17,6% y, por último, Andalucía con una cuota del 17%.

Desde Alemania volaron 1,3 millones de pasajeros (13% del total) con un retroceso del -5,6%, debido a la disminución de pasajeros en todas las comunidades autónomas, notablemente en Canarias (44.654 pasajeros menos).

Por el contrario, Andalucía y la Comunidad Valenciana registraron subidas moderadas entre el mercado alemán. Baleares se posicionó como principal receptor de este mercado con una cuota del 37,9%, aunque con una contracción del -2,5%.

Desde Italia llegó el 10% del flujo de pasajeros recibido en abril (1.003.452), registrando un crecimiento interanual del 6,5% que benefició a muchas comunidades. Destaca la Comunidad Valenciana con más de 30.000 pasajeros adicionales.

Canarias, Baleares, Cantabria y el Principado de Asturias retrocedieron este mes para el mercado italiano. Los principales receptores fueron Cataluña y la Comunidad de Madrid, aglutinando el 57,5% de las llegadas.

Francia emitió el 8% del total de pasajeros, con un crecimiento interanual del 5,3% en abril. La Comunidad de Madrid acaparó el 23,5% de las llegadas totales, y Cataluña el 22,6% del flujo.

El resto de comunidades registraron aumentos, destacando Andalucía con cerca de 17.000 pasajeros adicionales. La Comunidad Valenciana retrocedió un -6% entre el mercado francés.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 5,1% del total, y experimentaron un incremento del 5,6% en abril, dado el avance positivo en todas las comunidades autónomas excepto el País Vasco y el Principado de Asturias.

Sus principales destinos fueron la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña con más de 100.000 pasajeros cada una y con un notable incremento en la primera superando los 10.000 pasajeros adicionales.