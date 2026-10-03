La Comunidad condena los actos vandálicos en Vallecas: "Este no es el camino para resolver los problemas del estadio"

Vandalizan el palco del Estadio de Vallecas - RAYO VALLECANO

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha condenado este sábado "cualquier tipo de acto de vandalismo" en el Estadio de Vallecas después de que el Rayo Vallecano haya denunciado daños en el palco de autoridades tras un "asalto" nocturno al recinto durante la pasada noche.

"Desde la Comunidad de Madrid condenamos cualquier tipo de acto de vandalismo en el Estadio de Vallecas. Este no es el camino para resolver los problemas del estadio", ha señalado De Paco a través de la red social 'X'.

La reacción del consejero llega después de que el club franjirrojo haya difundido este sábado un comunicado en el que ha denunciado que el palco de autoridades ha sido "vandalizado y destrozado" y ha vinculado estos hechos con una campaña de "acoso, extorsión e intimidación" que, según sostiene, sufren su presidente, Raúl Martín Presa, y su entorno.

El Rayo ha asegurado que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades y ha avanzado que el próximo lunes formulará la correspondiente denuncia, a la que prevé incorporar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del estadio.

"Confiamos en que se actúe con diligencia y determinación ante algo que consideramos inaceptable como es el asalto a nuestra sede social", ha subrayado la entidad.

Asimismo, ha señalado también que los actos vandálicos no van a "amedrentar" a la dirección del club y tampoco impedirán la celebración este sábado del Trofeo de Vallecas, "un orgullo" para todo el barrio que regresa después de siete años.

EL CLUB CARGA CONTRA LA COMUNIDAD

El Rayo ha cargado además contra la Comunidad de Madrid al cuestionar si estos hechos son la "colaboración público-privada" de la que habla De Paco para el futuro del estadio y ha afirmado que constituyen una consecuencia de situaciones en las que "los servidores públicos colaboran y tienen convivencia con grupos ultras". "Estas imágenes son la consecuencia evidente del odio sembrado", ha señalado el club.

El Rayo ha enmarcado el episodio en lo que califica como una campaña de "acoso, extorsión e intimidación" hacia Presa y ha asegurado estar "agotado" de denunciar una supuesta "incitación al odio" que, según su versión, deriva en "amenazas en forma de vandalizaciones".

El episodio se produce en pleno enfrentamiento entre el club y la Comunidad por la gestión futura del recinto, después de que el Ejecutivo autonómico haya iniciado el procedimiento para extinguir la actual concesión.

En el mismo comunicado, el Rayo ha aprovechado para volver a cargar contra la gestión del Gobierno regional durante el conflicto. En concreto, ha sostenido que el Ejecutivo autonómico realizó "cero obras" durante el periodo en que estuvo vigente la suspensión cautelar de la concesión y ha vuelto a cuestionar el primer informe de auditoría, al que califica de "escandalosamente incorrecto".

Frente a esta versión, la Comunidad ha defendido que la mayor parte de las actuaciones correctoras que permitieron levantar la suspensión cautelar se produjeron después de las decisiones adoptadas por la Consejería a raíz de la primera auditoría que había detectado una situación que "comprometía la seguridad y operatividad del recinto".

De Paco ha sostenido además en anteriores declaraciones que el club comenzó a solventar las deficiencias después de la intervención de la Administración y ha vinculado la orden de extinción de la concesión a lo que considera una "mala praxis" del Rayo en el mantenimiento del estadio, al entender que la entidad "no está capacitada para llevar la gestión" del recinto.

En este sentido, el consejero confía en que el relevo pueda producirse pronto, con un nuevo concesionario "que garantice el interés general" y con un "periodo transitorio" que permita al Rayo Vallecano seguir disputando sus partidos en el Estadio de Vallecas cuando se haga efectiva la orden de extinción.