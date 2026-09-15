La Comunidad confía en que el Rayo vuelva a Vallecas en octubre pero avisa de que el estadio aún no está "a la altura"

Archivo - Varios aficionados ven la final de la UEFA Conference League entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace, en el estadio de fútbol de Vallecas, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España) - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha confiado este martes en que el Rayo Vallecano pueda disputar ya en el Estadio de Vallecas su próximo partido como local en octubre, después de que el Gobierno regional levantara la suspensión cautelar del recinto al concluir la segunda auditoría que ya no existen los problemas de seguridad que motivaron la medida.

"El sábado recibimos la auditoría que decía que ya no existía ese problema de seguridad que motivó la suspensión cautelar de la concesión para el club y, a partir de ese momento, pusimos en marcha con toda rapidez los mecanismos para que cuanto antes se pueda jugar en Vallecas", ha explicado el consejero a los medios en la presentación de Madrid Corre por Madrid 2026, donde ha descartado que la vuelta pueda producirse este martes ante el RCD Espanyol.

La Comunidad levantó este lunes con efecto inmediato la suspensión cautelar después de que la segunda auditoría concluyera que las instalaciones inspeccionadas están "operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario" y constatara una mejora material y documental "muy significativa" respecto al primer informe.

"YA ES SEGURO", PERO NECESITA REFORMA

Pese a que la nueva auditoría permite levantar la medida cautelar, De Paco ha defendido que el estadio todavía necesita una reforma integral para alcanzar el nivel que, a su juicio, corresponde a una entidad de Primera División.

Se trata, ha resumido, de "un Estadio de Vallecas que ya es seguro", pero que todavía "no tiene los requerimientos necesarios para un club de Primera División y de primer nivel" como el Rayo.

El consejero ha insistido en que la Comunidad seguirá adelante con su proyecto de reforma integral y ha defendido que las instalaciones deben estar a la altura de la afición, el barrio y los jugadores. "El objetivo es que el Rayo siga jugando en Vallecas en un campo totalmente reformado, en un campo a su altura y a la altura de todo lo que lo rodea", ha subrayado.

De Paco ha comparado el recinto con otras infraestructuras deportivas y culturales de la región, como el Santiago Bernabéu, el Metropolitano o el Movistar Arena, para defender que la Comunidad no puede mantener el Estadio de Vallecas "en las condiciones que estaba".

La remodelación integral que estudia la Comunidad de Madrid para el Estadio de Vallecas incluye ampliar su aforo hasta, al menos, 18.500 espectadores frente a los 14.500 actuales, además de adaptar las dimensiones del terreno de juego a los estándares contemplados por LaLiga para Primera División y competiciones internacionales.

Asimismo, se planea el aprovechamiento de una parcela propiedad del Ejecutivo autonómico para la construcción de un edificio multifuncional con aparcamiento subterráneo.

ACUSA AL RAYO DE HABER "MENTIDO REITERADAMENTE"

Preguntado por sus relaciones con la presidencia del Rayo, De Paco ha asegurado que el contacto con el club se ha mantenido desde el comienzo del conflicto, aunque ha acusado a la entidad de haber "mentido reiteradamente".

"Cuando ellos han actuado de una manera que hemos considerado como Administración que no era la correcta, se lo hemos hecho saber. Efectivamente han dado pasos en todo este procedimiento que no eran los esperados, han mentido reiteradamente", ha afirmado.

De Paco ha contrapuesto la actuación de la Comunidad, que ha asegurado que se ha limitado a seguir "el procedimiento administrativo" y defender "el interés general" y "el servicio público", con la posición del club, al que ha reprochado actuar pensando "solamente en el interés particular de unos cuantos".

LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN SIGUE ADELANTE

El levantamiento de la suspensión cautelar no supone, sin embargo, el cierre del procedimiento administrativo abierto contra el Rayo Vallecano.

La Comunidad ha confirmado que seguirá adelante con el expediente de extinción de la concesión al Rayo Vallecano por lo que considera un "incumplimiento grave" de sus obligaciones.

"Es verdad que el club en este último tiempo ha solventado todos los problemas que tenía el estadio, pero esos problemas existían y por eso se tuvo que iniciar este procedimiento", había explicado anteriormente el consejero.

La Comunidad inició a finales de julio el procedimiento de extinción de la concesión y acordó en paralelo su suspensión cautelar tras una primera auditoría que detectó "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

El conflicto se agravó posteriormente cuando los técnicos enviados por la Administración no pudieron acceder a las instalaciones, una situación que llevó al Ejecutivo autonómico a denunciar al club ante la Policía Nacional.

Durante las semanas posteriores se sucedieron los cruces entre ambas partes. El Rayo cuestionó la primera auditoría y llegó a acusar a la Comunidad de mantener el informe "oculto" durante más de siete meses, mientras De Paco respondió calificando la posición del club de "intento desesperado de tapar la realidad" y de actuar con "mala fe".

EL RAYO, 'EXILIADO' HASTA AHORA EN BUTARQUE

La suspensión ha obligado al conjunto franjirrojo a ejercer como local lejos de Vallecas durante el inicio de temporada. Ante el Deportivo Alavés jugó en el Estadio Ontime Butarque después de que LaLiga rechazara su petición de aplazamiento, y volvió a utilizar el campo del Leganés frente al Racing de Santander.

Este martes volverá a disputar allí su encuentro frente al Espanyol, al no haber margen para trasladar el partido a Vallecas tras el levantamiento de la cautelar este lunes. Si se cumplen las previsiones, el Rayo sí jugará como local contra el Athletic Club en octubre.