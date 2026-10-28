La Comunidad contará con seis nuevos parques de bomberos y renovará la sede de las mancomunidades de la Sierra Norte

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MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid impulsará la creación de seis nuevos parques de bomberos en 2027 y renovará la sede de la Mancomunidad de Servicios de uso Intermunicipal de la Sierra Norte y la de El Alberche, que dan asistencia entre ambas a más de 50.000 ciudadanos de 46 municipios de menos de 20.000 habitantes.

Así se recoge en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la región para el próximo ejercicio, que aprobará este miércoles el Consejo de Gobierno, y que establece 1.538,6 millones de euros para la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, lo que supone un 25,9% más que el año anterior.

Del total, 315,5 millones se destinarán a la mejora de los servicios públicos, las dotaciones y las infraestructuras municipales a través del Programa de Inversión Regional (PIR) y Pueblos con Vida, un 13% más que en 2026.

Así, la reforma de los espacios de las mancomunidades forma parte de una treintena de proyectos de carácter supramunicipal que el Ejecutivo autonómico acometerá, con una dotación de más de 141,7 millones de euros.

Entre ellas, se incluye la construcción de seis nuevos parques de bomberos en Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés, Cobeña, Loeches, Torrejón de Ardoz y Colmenar Viejo, así como un Centro unificado de Protección Civil y Emergencias en El Álamo. También el Museo Picasso en Buitrago del Lozoya, dos mataderos, aparcamientos disuasorios y nuevas infraestructuras deportivas.

Además, entre las principales líneas del PIR destacan las obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones de los centros educativos públicos de titularidad municipal y la ejecución del Plan de Carreteras Rurales, que contribuirá a mejorar la conectividad entre poblaciones, incrementar la seguridad vial, reducir los tiempos de desplazamiento y favorecer el desarrollo económico y turístico de las zonas rurales.

INSTALACIÓN DE 1.100 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

Durante el próximo año, la iniciativa Pueblos con Vida mantendrá las líneas de ayudas en municipios de menos de 20.000 habitantes, para el embellecimiento de calles y plazas, la construcción de viviendas en alquiler asequible y el mantenimiento de servicios esenciales, como el comercio, la hostelería y las farmacias.

Entre las principales actuaciones previstas en estas poblaciones rurales, se encuentra la instalación de más de 1.100 cámaras de videovigilancia, con una dotación de 14,3 millones de euros, así como de cajeros automáticos. El objetivo es que todas las localidades de la región dispongan de acceso a efectivo.

NUEVA OFICINA CENTRAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Por su parte, a principios de año, abrirá la nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano, que contará con hasta 500 metros cuadrados y 13 puestos, uno de ellos para personas mayores y personas con discapacidad.

Entre las novedades, figura la autotramitación asistida, que facilitará la realización de gestiones administrativas. Además, se mantendrá la atención presencial mediante las cinco oficinas móviles que recorren los municipios de menos de 65.000 habitantes.

En cuanto al servicio telefónico 012, contará con un presupuesto de 11,5 millones de euros para atender consultas generales y mantener sus servicios especializados: 012 Mujer, 012 A tu lado, 012 Ayuda a la Maternidad y 012 Contra las drogas. También se incorporarán nuevos canales de comunicación en redes sociales, como Instagram, para ampliar las vías de acceso a la información y los recursos de la Administración regional.