La Comunidad cree que el Gobierno "corrupto" está "visto para sentencia": "Es insoportable este hedor en democracia"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

COLMENAR DE OREJA (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que el Gobierno "corrupto" de la nación está "visto para sentencia" y ha criticado que el "hedor" que emana es "insoportable en democracia".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, celebrado en Colmenar de Oreja, tras las últimas investigaciones contra la exmilitante socialista Leire Díez.

"En el caso de las cloacas de Moncloa y de Ferraz, la verdad que si algo tenemos cada día más claro los españoles es que el Gobierno corrupto de coalición está visto para sentencia, como visto para sentencia también está el caso del hermanísimo de (Pedro) Sánchez", ha señalado el también portavoz del Gobierno autonómico.

Así, ha subrayado que Leire Díaz era "una militante que trabajaba a la orden del número uno", en alusión al presidente del Gobierno, y considera que si conocía corrupción debería "dimitir por haberla permitido y alentado", y si no la conocía lo debe hacer por "incompetente".

"La única salida digna que le queda (a Pedro Sánchez), si le queda alguna, es dar un paso atrás como dimitir, convocar elecciones y dejar que sea un Gobierno honrado el que tome las riendas de este país", ha incidido.