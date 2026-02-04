La Comunidad cree que Sánchez no busca proteger a menores en RRSS sino "el control de los contenidos": "Es una trampa"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no busca proteger a los menores en redes sociales, al prohibir su uso hasta los 16 años, sino "el control de los contenidos", y considera que es "una trampa".

"Todo lo que propone el presidente Sánchez es una trampa, desconfiemos de lo que está proponiendo. No nos engañemos en la protección de los menores, sino lo que está buscando es el control de los contenidos de las redes sociales", ha expresado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, ha subrayado que Sánchez es una persona "que tiene vocación de autócrata" y a la que "le gustaría controlarlo todo" como ya está intentando con "las instituciones y los propios medios de comunicación".

Además, García Martín ha subrayado que en la Comunidad de Madrid han sido "pioneros desde hace muchísimos años" en la protección del menor ya que fue la primera comunidad autónoma en prohibir el uso del teléfono móvil y los únicos por el momento en limitar el uso de las pantallas en los colegios.

La nueva normativa quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización".