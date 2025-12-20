Comunidad cree que Sumar no romperá con Gobierno porque Díaz "no quiere renunciar" al coche oficial ni a su "superpiso"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha trasladado este sábado su "sensación" de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no hará "absolutamente nada" para romper con el Ejecutivo central, pues "no se va a bajar del coche oficial" y tampoco quiere "renunciar al superpiso de lujo" pagado, dice, por "todos los madrileños".

"Yolanda Díaz hará todo lo que esté en su mano para que ese Gobierno de la corrupción que quedaba para rato, según sus palabras, pueda mantenerse", ha manifestado García Martín en declaraciones a los medios desde el Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público (Citram), aludiendo al lapsus de la líder de Sumar hace unas semanas en el Senado.

Para García Martín, la líder de Sumar es "tan culpable" como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la "corrupción generalizada, del caos de la gestión" y de los "casos de agresiones sexuales". "Lo que ha demostrado, una vez más, es que va a hacer todo lo posible para que este Gobierno de corrupción se mantenga", ha dicho.

García Martín se ha manifestado en estos términos tras ser preguntado por la reunión mantenida en la víspera por representantes de Sumar y del Partido Socialista para tratar la exigencia del socio minoritario de abordar medidas para relanzar al Gobierno, tras la crisis abierta por los casos de presunta corrupción y acoso sexual en las filas socialistas.