La Comunidad critica a la alcaldesa de Rivas por "hacer política" en centros educativos con Palestina

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administració Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado a la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo (IU), por "hacer política" en los colegios con Palestina y ha pedido que sean "espacios de formación".

Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, después de que 'ABC' haya publicado que un colegio de la localidad ha prohibido exhibir banderas palestinas.

Hace una semana, el equipo de Gobierno de Rivas Vaciamadrid (IU-Más Madrid-Verdes-Equo y PSOE) mostró su apoyo a la comunidad educativa y defendió la libertad de los centros escolares "para educar en valores y derechos humanos" frente a la "censura" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al "prohibir" actividades de sensibilización sobre Palestina en los centros escolares de la Comunidad de Madrid.

"Lo que quiere hacer la alcaldesa de Rivas, y el exalcalde que se ha apuntado también a esto, es hacer política. Son ellos los que quieren hacer política. Los colegios hay que mantenerlos para que nuestros niños se puedan educar, se puedan formar y dejarles al margen de todas estas cuestiones", ha remarcado.

El también portavoz del Gobierno regional ha censurado al PSOE y a Castillejo por "utilizar los propios centros escolares para sus campañas" y ha insistido en que los equipos directivos y la Consejería de Educación "no ha dado ninguna extracción más que la que se viene practicando con total normalidad desde hace muchísimos años, que es preservar a los colegios y a los institutos de la Comunidad de Madrid como espacios de docencia y formación".