La Comunidad critica el "batiburrillo" de medidas del Gobierno ante la vivienda porque "la idea es expropiar"

Archivo - La consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha criticado el "batiburrillo" de medidas propuestas por parte del Gobierno central porque "la idea es expropiar".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación tras un encuentro informativo en la sede de la Consejería y antes de conocer los detalles finales de los reales decretos planteados desde el Ejecutivo regional en respuesta al estallido social tras el desahucio de la anciana de 87 años Maricarmen.

Albert ha puesto el foco en que "las dos facciones" del Gobierno central "no se ponen de acuerdo", tras una semana de tensiones alrededor de las medidas que debía incluir el real decreto, con Sumar tratando de impulsar el 'Decreto Maricarmen', que recogía las exigencias del Sindicato de Inquilinas.

La consejera ha expuesto que mientras que "la idea es expropiar", la duda está "en cuánto tiempo", si los propietarios verán "que se quedan dos años sin viviendas" o si es "de por vida".

Sostiene que en cualquier caso el efecto de estas medidas implicará "un serio problema" porque acabará habiendo "menos viviendas en alquiler". Ha destacado que cuando un propietario saca al mercado del arrendamiento su inmueble, "se está jugando los ahorros que ha tenido durante mucho tiempo".

"Lo que hay que hacer es incentivar a aquellos que pongan las viviendas en alquiler, como nosotros hemos hecho en el anterior presupuesto de la Comunidad de Madrid, en el correspondiente al 2025", ha sacado pecho la consejera de Economía, quien ha afeado que desde el Ejecutivo central se lance que se va "a expropiar la vivienda".

Al ser preguntada por el número de beneficiarios de los incentivos de la Comunidad para los propietarios que sacaran al mercado de vivienda sus inmuebles, ha indicado que fueron 1.6000 personas y que por lo tanto "han salido 1.600 viviendas gracias a esta bonificación".

Ha deconocido que le hubiera gustado que fueran "muchos más" y ha apuntado que "muchas veces" el alcance de las medidas está limitado porque "el propio contribuyente no conoce esas bonificaciones". "Lo que vamos a seguir haciendo es darle publicidad para que todo el mundo las conozca y sepa que nosotros incentivamos a todo aquel que pone su vivienda en alquiler", ha apostillado.

Aún así, ha advertido de que por mucho que desde el Ejecutivo regional se aporten bonificaciones, "no van a funcionar" si mientras tanto desde el Gobierno central se les dice que "van a expropiar".

Minutos más tarde de estas declaraciones, se conocía que Sumar y PSOE llegaban a un acuerdo para aprobar dos reales decretos sobre vivienda que incluían --entre otros-- la prohibición de desahucios de personas vulnerables hasta 2028, endurecimiento de condiciones de alquiler temporal, bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos y amparar la prórroga de contrato de alquiler que se formularon por el decreto auspiciado por Sumar para prorrogar alquileres dos años que fue derogado por el Congreso.