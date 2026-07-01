La Comunidad critica que Bolaños "perjudique" a los madrileños al "desatender" los refuerzos que pide el CGPJ

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el encuentro informativo con los medios de comunicación celebrado en la Biblioteca de la Real Casa de Correos - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "perjudique" a los madrileños al "desatender" la petición de refuerzos que demanda en Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Para defender el sanchismo siempre hay medios y ganas. Para reforzar la Justicia, este Gobierno nunca tiene ninguna de las dos", ha afirmado el consejero a través de sus redes sociales.

Lo ha expresado así después de que el CGPJ haya reclamado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que "reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para sesenta y dos órganos judiciales de toda España" y ha avisado de que esa decisión "obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales".

En este sentido, García Martín explica que "los principales perjudicados son los madrileños, que verán cómo se alargan aún más los plazos para resolver asuntos que afectan directamente a su vida diaria: desde conflictos familiares, herencias o reclamaciones hipotecarias, hasta demandas por tarjetas revolving o incidencias en el transporte aéreo".

Para el portavoz del Gobierno regional, esta falta de financiación se traducirá en que Juzgado de Primera Instancia Nº 101 bis de Madrid, que es el tribunal especializado encargado de tramitar masivamente las demandas por cláusulas suelo, pase de tener 6 jueces a 3, señalan desde el Gobierno regional.

A ello, añaden que el Juzgado de Primera Instancia Nº 104 bis de Madrid, especializado en la gestión de demandas sobre tarjetas revolving, pasará de 5 jueces a 2; el juzgado especializado en transporte aéreo pase de 8 jueces a ninguno; la sección 28 bis de la Audiencia Provincial, de 4 jueces a ninguno, y las secciones 25 bis de la Audiencia Provincial, pase de 4 jueces a 1, ha detallado.

Además, ha apuntado que la Comunidad de Madrid ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo de 3,5 millones de euros invertidos en personal en los juzgados "afectados por la falta de refuerzos, así como en medios materiales e infraestructuras en la Justicia madrileña", especialmente en el ámbito civil.

"Pero ese esfuerzo queda limitado si el Ministerio de Justicia no cumple con la dotación de jueces necesaria para que los órganos judiciales puedan funcionar con eficacia", ha expresado.

Para García Martín, el ministro Bolaños está más preocupado de "hacer de abogado de la familia Sánchez" que de ministro de Justicia. "Ese es el verdadero problema de este Gobierno: ya no distingue entre las instituciones y sus intereses personales", ha concluido.