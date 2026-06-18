La Comunidad critica "demagogia" con migrantes y abono: "No preguntamos a nadie de dónde viene sino dónde va a residir"

Archivo - Abono digital en un dispositivo móvil, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha cargado este jueves contra la "demagogia" de la izquierda con el acceso al abono transporte por parte de los inmigrantes, al asegurar que en la región no preguntan a nadie "de dónde viene" sino "dónde va a residir".

"Cuando la izquierda pide el empadronamiento es política social y cuando lo hace la Comunidad de Madrid o la derecha es un escándalo internacional", ha trasladado el consejero en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha reprochado que la izquierda quiere generar "una alarma social" que es "falsa e injustificada" pese a la "semana judicial" que está viviendo el Gobierno.

De esta manera, ha insistido en que la exigencia del empadronamiento para acceder a bonificaciones públicas existe "desde hace muchos años en muchos sitios" porque "el dinero público no cae del cielo", haciendo alusión de nuevo a la normativa del Consorcio Regional de Transportes que sigue "el mismo criterio que en muchos sitios".

"Nosotros ahora estamos pidiendo el padrón para las bonificaciones en el transporte público y ustedes, en su municipio, en Getafe, su alcaldesa, está pidiendo el empadronamiento para poder entrar a la piscina. ¿Es que ustedes, en Getafe, están utilizando ahora la prioridad nacional?", ha preguntado a los socialistas.

Así, ha criticado que en Getafe mientras tanto no hablen "de discriminación", convoquen "ruedas de prensa" ni "descubren ningún ataque a los derechos humanos".

Rodrigo ha cargado contra la "hipocresía" del PSOE que sí que pide el empadronamiento en lugares donde gobierna como Vigo, Soria, Valladolid y Cataluña.

¿A ustedes les gusta más el empadronamiento del hermano de Pedro Sánchez, que es un señor que está empadronado en Portugal, paga impuestos en Portugal, no trabaja en Badajoz y vive en la Moncloa?", ha apuntado el consejero.

Por su parte, la diputada del PSOE Cristina González ha puesto el foco en que muchas personas de Madrid no pueden vivir en la región precisamente "por el precio de la vivienda", algo ante lo que no están "haciendo nada".

"Lo único que están haciendo es expulsar a miles de madrileños todos los días. Ustedes lo que están planteando, pidiendo el empadronamiento, es que tanto trabajadores, personas migrantes, estudiantes, tanto de otras comunidades autónomas como también extranjeras, sean tratadas como si fueran turistas", ha valorado.

Así, la parlamentaria ha puesto el foco en que a los estudiantes que no están empadronados les va a "cambiar la vida con su decisión" al pasar de pagar "90 euros a más de 500 al año".

"Pero esta es simplemente una forma más que tienen ustedes de seguir trabajando para unos y de seguir haciendo la desigualdad en la Comunidad de Madrid. Les queda un año para poder cambiar esto y que venga un Gobierno decente a la Comunidad de Madrid", ha afirmado.