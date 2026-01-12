La Comunidad critica falta de "lealtad institucional" del Gobierno al no invitarles al acto de Campamento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este lunes la falta de "lealtad institucional" del Gobierno de la nación al no invitar a autoridades del Gobierno regional ni del Ayuntamiento de la capital al acto de la Operación Campamento al que ha asistido el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, las obras del Nuevo Barrio Campamento han arrancado este lunes para la construcción de 10.700 viviendas asequibles que acometerá Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda titular del 98% de la superficie.

Sobre ello, desde Villarejo de Salvanés, el también portavoz de Gobierno autonómico ha reprochado que no estuvieran presentes en ese acto porque el presidente del Gobierno "no ha invitado al Ayuntamiento de Madrid ni a la Comunidad" siendo dos administraciones que tienen "mucho que ver" en el proyecto. "Quizá porque el presidente no quería escuchar una reclamación como, por ejemplo, dónde estaban las 183.000 viviendas que prometió y que en este momento todavía no sabemos dónde se ubican", ha asegurado.

Desde el Gobierno regional saludan la Operación Campamento y creen que puede ser "un buen desarrollo" para la región si bien el consejero ha vuelto a aludir al "principio de lealtad institucional" y ha insistido en que la mitad de la vivienda protegida que se construye en España es en la región. "Quizá eso es lo que el presidente del Gobierno no quería escuchar", ha apuntado.