La Comunidad critica que Gobierno quiera universidades "paralizadas y sumisas" con "políticas nefastas"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha criticado este jueves que el Gobierno de la nación quiera unas universidades "paralizadas y sumisas a sus deseos" impulsando "políticas nefastas" para los centros.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, ha censurado que el Ejecutivo de la nación promueve un estatuto del estudiantado que busca "blindar las huelgas en tiempo de huelgas y de campaña preelectoral" impulsado por una ministra, Diana Morant, que "cubra sueldo de ministra pero que en realidad ejerce a tiempo completo de candidata" mientras los jóvenes "siguen esperando las becas".

"La universidad no pertenece a los partidos políticos tampoco pertenece a los gobiernos porque deben ser un foro de conocimiento y sobre todo de libertad, y ahí estará el Partido Popular y a partir del 29 de noviembre desde luego todo esto se limpiará de mafia y de basura", ha reivindicado.