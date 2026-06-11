La Comunidad critica que izquierda dude de "humanidad" de trabajadores en residencias frente al "abandono" del Gobierno

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce, durante un pleno, en la Asamblea de Madrid, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha criticado este jueves que la izquierda dude de la "humanidad" de los trabajadores en las residencias frente al "abandono" que hacen de los profesionales desde el Gobierno de la nación.

"Llevan seis años poniendo en duda su profesionalidad y su humanidad. Y mientras esos profesionales se dejaban la piel, mientras se juzgaban la vida, el número 'dos' de su partido se dedicaba a organizar fiestas con prostitutas en pleno confinamiento", ha reprochado la consejera en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea en respuesta a la diputada de PSOE Sara Bonmati.

Así, ha subrayado que esa es la diferencia, que mientras unos "salvaban vidas", otros se estaban "llenando los bolsillos con fiestas ilegales".

Dávila ha agradecido a los 3.200 profesionales sanitarios que cuidan de la salud de los mayores en residencias públicas, un esfuerzo que se suma al de casi 100.000 profesionales de Atención Primaria, hospitales, geriatras y personal asistencial que "sostienen cada día el sistema sanitario y de cuidados".

"Se merecen nuestro respeto y no el desprecio y el abandono de Pedro Sánchez y Mónica García", ha lamentado, a la vez que ha asegurado que García es la ministra "más incompetente de la historia", además de cargar contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que tiene "bloqueados miles de expedientes de homologación de títulos sanitarios".

Pese a ello, ha indicado que Madrid impulsó la creación de 26 Unidades de Geriatría de Enlace en los hospitales públicos, a lo que se suman las 23 Unidades de Atención a Residencias, con más de 130 profesionales que dan cobertura diaria a 600 centros y han realizado más de 400.000 atenciones solo en 2026, apostando por un modelo que "cura y cuida".

Por su parte, Bonmati ha recordado que más de 7.200 personas mayores murieron en residencias "sin ser trasladadas a un hospital, sin una camilla y sin oxígeno" frente a un Gobierno de la Comunidad que "tuvo la osadía de firmar un protocolo que expresamente ordenaba la no derivación a los hospitales a quienes tuvieran dependencia severa y no tuvieran contratado un seguro privado"-

"Llámelo como quiera, (Isabel Díaz) Ayuso lo llamó invento, sus palmeros indolentes lo llaman estadística, Amnistía Internacional lo llama vulneración de derechos fundamentales y las familias la llaman causa penal. Lo más revelador es que, lejos de extraer alguna lección, ustedes han seguido ahondando en este modelo. No hubo autocrítica, no hubo depuración de responsabilidades, solo indiferencia", ha expresado la parlamentaria.