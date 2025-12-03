La Comunidad critica que Vox "vuelva a hacer pinza" con la izquierda con enmiendas a la totalidad de los Presupuestos

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que Vox "vuelva a hacer pinza" con la izquierda con las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos para 2026 que se debaten este jueves en la Asamblea de Madrid.

En la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el consejero ha recordado que son ya los terceros presupuestos que presenta el actual Gobierno de la región, algo que "ya es mucho más de lo que puede decir" el Ejecutivo nacional que lleva toda la legislatura sin ellos.

"Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid superan los 30.000 millones de euros, con un crecimiento cercano al 7%, que van a permitir la mejora de los servicios públicos, la sanidad, la educación, el transporte público, los servicios sociales, y también van a seguir mejorando las bases para que Madrid siga siendo ese polo de atracción, de inversión y de empleo en nuestra región", ha reivindicado.

Preguntado en concreto por las 900 enmiendas que ha presentado Vox, que ha puesto el foco en la "prioridad nacional" de acceso a los servicios públicos, García Martín ha destacado que en la región se da prioridad a "todos los madrileños que tienen derecho al acceso a los servicios públicos", aunque Vox intente "enfangar".

"Aquí lo realmente singular es que Vox una vez más está votando con la izquierda y con la ultraizquierda. Es decir, está votando con el PSOE y con Más Madrid en contra de unas cuentas que suponen seguir mejorando los servicios públicos y para seguir atrayendo inversión-empleo que es lo que necesita nuestra región", ha criticado el consejero.