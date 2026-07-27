La Comunidad da ayudas para quienes han perdido su casa en el incendio, avales para empresas y asesoramiento jurídico

Varios coches quemados, a 27 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

NAVALCARNERO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado de que el Gobierno regional ha puesto en marcha varias líneas de ayudas para los afectados por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste, incluidas ayudas para quienes han perdido su residencia habitual, avales para empresas y autónomos, y asesoramiento jurídico.

En concreto, en materia de vivienda ha anunciado un plan urgente dotado con 30 millones de euros y que incluye el realojo en casas de la Agencia de Vivienda Social de quienes no puedan regresar a su residencia, ayudas directas de hasta el 100% del alquiler durante y año y apoyo económico para la reparación y reconstrucción de las propiedades dañadas.

Podrán acogerse a esta medida los propietarios de su residencia habitual y los inquilinos cuyas viviendas hayan resultado afectadas por los incendios. Las ayudas se extenderán también a quienes tengan alquilados los inmuebles como residencia habitual de sus inquilinos, según ha explicado la Comunidad de Madrid.

Junto a estas ayudas en materia de vivienda, la presidenta madrileña ha anunciado también desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero una línea especial de avales a través de Avalmadrid para empresas y autónomos afectados por el incendio. No tendrá coste por aval y solo aplicará un 1% en concepto de estudio, con un plazo de devolución a cuatro años.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes a través de la página web de Avalmadrid o de sus gestores habituales, que orientarán a los beneficiarios durante todo el proceso de tramitación. Además, se destinará ese 1% de los resultados del ejercicio a actuaciones de reforestación en las zonas más afectadas.

En lo que respecta a los vecinos afectados por los incendios, Ayuso ha anunciado asesoramiento jurídico gratuito con orientación y acompañamiento en la tramitación de este tipo de procedimientos derivados de la situación de emergencia. Estas ayudas se canalizarán a través de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) de la Comunidad de Madrid de los partidos judiciales de San Lorenzo de El Escorial y Navalcarnero.

En total son doce letrados los que ya están disponibles para la prestación de este servicio especializado, que amplía su horario habitual y estará disponible de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE DEMANDA DE EMPLEO

Por otro lado, la presidenta ha anunciado que la Comunidad de Madrid renovará automáticamente hasta el 15 de septiembre todas las demandas de empleo que debían actualizarse para los vecinos de los municipios afectados por los incendios. Esta medida busca reducir los desplazamientos en medio de la emergencia.

Así, los afectados no tendrán que realizar ninguna gestión adicional para mantener activa su demanda de empleo, y se garantiza la continuidad de su inscripción, evitando cualquier perjuicio derivado de la imposibilidad de completar el trámite en la fecha prevista.

A esta actuación se le suma la ampliación de los plazos para la puesta en marcha de los programas de empleo, que en las próximas semanas iban a comenzar en los municipios afectados. La Comunidad de Madrid confía en que no sea necesario ampliar estas medidas a otros municipios, aunque mantiene preparado el dispositivo si fuera preciso.

REABREN CENTROS DE SALUD

La Comunidad de Madrid ha reabierto este lunes los centros de salud de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, mientras que el consultorio de Valdemaqueda ha vuelto a cerrar tras confirmarse una nueva evacuación del municipio.

La Consejería de Sanidad ha informado de que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) mantiene coordinados todos los recursos asistenciales para atender a la población afectada por la emergencia, que ha generado ya más de 1.300 atenciones sanitarias.

En concreto, se han contabilizado 285 asistencias en las urgencias de Atención Primaria y otras 217 en hospitales, principalmente por problemas respiratorios derivados del humo, con 18 ingresos hospitalarios, ninguno de gravedad, además de más de una treintena de actuaciones en los centros de acogida habilitados para evacuados.

Por su parte, el Summa 112 ha realizado 216 asistencias en puntos sanitarios, 36 traslados hospitalarios y otras 529 intervenciones vinculadas a los desalojos, para lo que ha desplegado más de 380 profesionales, diez unidades de soporte vital avanzado, 45 de soporte vital básico y 92 ambulancias de transporte sanitario no urgente destinadas a la evacuación de residencias.

La Comunidad ha destacado que la red sanitaria permanece reforzada y plenamente operativa, sin incidencias sanitarias graves hasta el momento, y ha subrayado que dispone de más de 800 camas hospitalarias disponibles, además de mantener preparado el Hospital público Enfermera Isabel Zendal como centro de emergencias, con capacidad para 241 camas de hospitalización y otras doce de UCI.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha señalado que Atención Primaria y el Summa 112 continúan prestando cobertura sanitaria y apoyo psicológico tanto en los municipios afectados como en los polideportivos y centros de acogida donde permanecen personas evacuadas.

Además, la Comunidad mantiene operativo un dispositivo excepcional para garantizar la dispensación de medicamentos a domicilio en municipios confinados y el suministro de fármacos a las personas desalojadas, en coordinación con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), ayuntamientos y profesionales de Atención Primaria.