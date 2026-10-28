La Comunidad decreta tres días de luto oficial por las víctimas del accidente

Archivo - Archivo.- Banderas a media asta en la Real Casa de Correos - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 64 muertos y decenas de heridos.

Así lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X' en el que trasladado todo el cariño y apoyo a sus familias.

El siniestro se ha producido a las 8.45 horas cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes de Iryo, según la información oficial hasta el momento.