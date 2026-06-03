Comunidad defiende climatización en colegios ante críticas de sindicatos y afea que no hablen "corruptelas" del Gobierno

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el encuentro informativo con los medios de comunicación celebrado en la Biblioteca de la Real Casa de Correos, a 25 de mayo de 2026 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido la inversión realizada para climatizar colegios y ha criticado a los sindicatos por "no decir nada sobre corruptelas".

Así lo ha trasladado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que CC.OO haya alertado de que varios centros educativos públicos han registrado altas temperaturas en las últimas semanas.

"Hace un mes presentamos el plan de lucha contra el calor para tratar de paliar el calor en el transporte público, en las aulas, en los edificios que se ponen a disposición de los madrileños. En el último año, 18 millones de euros se habían destinado en el ámbito educativo", ha expresado el también portavoz del Gobierno regional.

En este sentido, ha recordado que se ha solicitado a los centros educativos que adecuen su programación frente al calor y que traten de "adaptar todas las actividades que se tengan que realizar a las circunstancias que se puedan dar en cada uno de los días".

"El compromiso de este Gobierno no puede ser más claro con inversiones, actuaciones, climatizando todos los centros o con toldos. Creo que CC.OO lo sabe y lo conoce. Lo que pasa es que, muchas veces tenemos a CC.OO y a otros sindicatos que nos han dicho absolutamente nada de todas las corruptelas que han ocurrido en nuestro país y, lógicamente, tienen pancartas enrolladas que, de alguna manera, tienen que sacar", ha censurado.

De este modo, García Martín ha insistido en que el Ejecutivo autonómico "lleva desde hace muchísimo tiempo actuando con los propios ayuntamientos para mejorar las infraestructuras educativas" o a través de ayudas dentro del Programa de Inversión Regional (PIR), donde se ha dado a los ayuntamientos hasta 100.000 euros por centro.