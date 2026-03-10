La Comunidad defiende prorrogar el préstamo de la UCM para evitar que "afecte" a la contabilidad de la universidad

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). Ayuso comparece hoy a petición propia en el Pleno de la Asamblea d - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha defendido la prórroga del préstamo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para evitar que "afecte" a la contabilidad analítica y a los presupuestos anuales del centro universitario.

"La deuda es la que es, pero tendremos más tiempo y, digamos, más facilidades", ha subrayado este martes a los medios de comunicación desde el CEIP María de Villota tras conocerse que la Complutense podrá devolver en cuatro años el préstamo de 34,5 millones que solicitó al Gobierno regional para hacer frente a su déficit estructural.

En un primer momento, la UCM tenía tres años de carencia y dos de devolución del principal. Finalmente, habrá dos años de carencia y cuatro para devolverlo. La universidad prevé salir "del hoyo" a partir de 2027 y mejorar en 2028.

"El primer acuerdo del préstamo tenía dos años de carencia y luego se pagaba la deuda y se amortizaba en los últimos años de esos cinco años que constituía el plazo. Con el nuevo modelo, lo que hemos intentado es que esa amortización sea coherente con la extensión del modelo de financiación", ha detallado Zarzalejo.

En este sentido, la consejera madrileña ha apuntado que si el modelo de financiación va hasta el 2031, cuando finalice ese año "podrá haber acabado la amortización del préstamo". "Lo que estamos haciendo es que el préstamo finalice con el modelo de financiación", ha subrayado.

Una vez que se empiece a negociar el siguiente modelo de financiación, la Complutense ya estará "libre de deudas". Mientras tanto, el centro universitario "va a beber" del fondo de convergencia, con el que la Comunidad de Madrid intenta "estructurar y equilibrar" el déficit que tengan determinadas universidades.

"Este modelo de financiación se ha hecho escuchando las necesidades de cada una de las universidades para que sigan funcionando como servicio público, pero también con la calidad que exigimos que tenga el sistema universitario madrileño", ha remarcado Zarzalejo.