Madrid defiende que ha publicado "la integridad del expediente" del ático y niega que hayan existido "encargos"

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este lunes que se ha publicado "la integridad del expediente" del ático en Chamberí y ha negado que se haya producido ningún tipo de "encargo" sino que se enmarca en la actividad "normal" de Planifica Madrid, empresa pública que compró el inmueble.

Así lo ha expresado en su comparecencia en la comisión del área en la Asamblea donde ha reivindicado que el Gobierno regional ha publicado todo, "tanto de la parte de adquisición, como de la parte de puesta a disposición de la Administración".

"Jamás he mentido, ni en sede parlamentaria, ni fuera de sede parlamentaria sobre este ni sobre ningún asunto del cual yo he podido dar cuenta a esta Asamblea", ha reivindicado el también portavoz del Gobierno madrileño, quien ha asegurado que solo se trata de una "gran mentira fabricada" por parte de la izquierda.

"Todos los informes y toda la documentación es previa a que saliera cualquier tipo de información sobre esta cuestión. Todos los informes dicen que será un inmueble para ponerlo al servicio de las necesidades que pudieran tener las distintas consejerías. Estamos hablando de 28 documentos e informes, estamos hablando de más de 224 páginas. Mire, yo no digo que me lo mejore, iguálemelo", ha respondido el consejero ante los diputados.

Así, ha pedido que encuentren una administración que sea capaz de publicar "sin ningún tipo de censura" toda la documentación que obra en un expediente, tanto para darle acceso a los ciudadanos como a los diputados en su labor de control parlamentario, además de insistir en que se puede encontrar "absolutamente todo".

Al hilo, ha apuntado que estas compras son "habituales en todas las administraciones sin excepción" y ha vuelto a poner el foco en que es "mentira" que la presidenta quisiera una vivienda oficial.

García Martín ha subrayado que la documentación que se ha entregado es "prolija" y ha vuelto a negar que fuera un inmueble que se fuera a utilizar como residencia oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que vive "en su propia casa, paga su propia casa y paga sus propias vacaciones".

"La Comunidad no ha tenido, no tiene y no tendrá una residencia para la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sí la tienen 14 ministros del Gobierno de (Pedro) Sánchez, sí la tienen la mayoría de los presidentes autonómicos prácticamente", ha indicado.

El consejero de Presidencia ha insistido en que se ha entregado toda la documentación relacionado con este inmueble contestando 37 peticiones de información de los diputados y más de 40 preguntas escritas, además de responder 31 peticiones de información ciudadana a través del Portal de Transparencia. En total, ha subrayado que son más de 300 las iniciativas que han sido calificadas sobre el inmueble de paseo General Martínez Campos.

A ello ha añadido la crítica al "desconocimiento brutal" por parte de la izquierda de cómo funciona la gestión presupuestaria, al criticar el reparto de dividendos de Planifica Madrid para la recuperación de la Sierra Oeste.

LA OPOSICIÓN PIDE MÁS EXPLICACIONES

Por parte de la oposición, desde Más Madrid, el diputado Juan Ignacio Varela-Portas ha cargado contra el "acto ilegítimo de autoritarismo y opacidad" al "vetar" la comparecencia del consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, para dar cuenta de esta adquisición, a la vez que ha cargado contra la "poca vergüenza" del Gobierno de utiliza el "dolor ajeno y la desesperación" al querer destinarlo a la Sierra Oeste.

Así, ha subrayado que nadie quiere "comerse el marrón" de tener responsabilidades sobre esta compra, mientras que el consejero está "más solo que la una empujado" por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso "al abismo político y quizás judicial", además de pedirle que responda algo "más coherente" que su "penoso comparecencia que no convenció ni a los suyos".

El parlamentario de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha tildado de "excusa improvisada" que se aluda para esta compra a las obras en la Puerta del Sol, a la vez que ha destacado que Ayuso visitó este piso para su "interés familiar". "Somos una democracia por mucho que se crean que somos el régimen de la emperatriz Ayuso", ha expresado, a la vez que ha preguntado por la supuesta orden "verbal y sin dejar registro" que se dio para la compra de este inmueble.

De la misma formación, el diputado Emilio Delgado ha incidido en que el ático "lo compraron para ella" y ha vuelto a preguntar quién dio la orden de compra. "Un gasto público de más de 6 millones de euros no se hace de manera verbal? ¿Qué lo hicieron cuando estaban ahí tomando unos churros con chocolate? ¿Comprar un piso? Un poco de seriedad", ha enfatizado.

Por parte del PSOE, la parlamentaria Tatiana Jiménez Liébana ha preguntado "dónde está ese encargo" para comprar el inmueble y ha cuestiones que se dieran "instrucciones verbales para gastos de 6 millones de euros" por parte de una empresa pública.

Además, ha vuelto a defender que se iba a tratar de una "residencia oficial" para Ayuso, tal y como asegura que muestra en el expediente y en el contrato de arrendamiento cuando dice que la Comunidad "tiene interés en hacer uso del mismo inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades". "No sé si se ha pensado que somos tontos", ha espetado al consejero.

Por otro lado, la diputada de Vox Ana Velasco ha preguntado por qué se necesitaba otro inmueble cuando la Comunidad ya gestiona "4.187", a la vez que ha puesto el foco en si no servía ninguno de estos para los fines que justifican.

"Lo que es evidente es que ustedes creyeron que la compra del inmueble pasaría desapercibida, pero como no ha sido así tienen que entender que cuanto más traten de ocultar o manipular los detalles, más desconfianza van ustedes a suscitar de hecho nadie ni ustedes mismos se cree sus explicaciones", ha criticado, a la vez que ha cuestionado que su estrategia sea ahora "pasar al ataque".