La Comunidad defiende el trabajo de Joaquín Leguina y reivindica la "independencia" de la Cámara de Cuentas

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido el trabajo del presidente de la Cámara de Cuentas, Joaquín Leguina, y ha reivindicado la "independencia" de la institución.

Lo ha señalado este martes a los medios de comunicación después de que Más Madrid haya exigido la dimisión de Leguina después de que este les pidiera que "adecuen" sus peticiones de fiscalización a las posibilidades reales de trabajo de la institución que lidera.

"Nosotros garantizamos la labor del presidente y de todos y cada uno de los consejeros de la Cámara de Cuentas y defendemos su independencia", ha subrayado el también portavoz regional desde la Viceconsejería de Justicia y Víctimas.

García Martín ha acusado a Más Madrid y a la izquierda de "sentirse más confortable con otros modelos donde ellos puedan dirigir o teledirigir el trabajo que hagan organismos e instituciones independientes".

"Por nuestra parte, respeto absoluto al trabajo que realiza, que además lo hace con rigor y con escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente. Aquí en la Comunidad de Madrid hay que recordar que quien preside la Cámara de Cuentas es un expresidente del PSOE. Eso Más Madrid o el PSOE jamás lo habrían consentido", ha argumentado.

En esta línea, el portavoz del Gobierno regional ha preguntado a Más Madrid si está "más confortable" en el Ejecutivo central "del que forman parte, que ha colonizado todas y cada una de las instituciones, colocando a delegados del sanchismo para poder obstaculizar ese contrapeso".