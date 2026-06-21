La Comunidad dejará en manos de los ayuntamientos la aprobación de grandes eventos con una ley que saldrá a final de año

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante una entrevista para Europa Press, en la Asamblea de Madrid - Juan Barbosa - Europa Press

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha adelantado que confía en tener aprobada antes de final de año la nueva Ley de Espectáculos --incluida en la Ley del Suelo--, que regulará la celebración de grandes eventos en la región y en ningún caso estará en concreto para el Bernabéu ni otro "caso en particular".

Así lo ha señalado el consejero durante una entrevista para Europa Press en la que ha señalado que su 'hoja de ruta' pasa porque el Consejo de Gobierno apruebe en julio la nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (Lider), que en su interior recoge también una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar). Tras esto, espera que la Asamblea de Madrid de 'luz verde' a la ley antes de final de año.

Preguntado por las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre que la Comunidad preparaba "leyes especiales", Novillo ha "negado la mayor" y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "no va a hacer ninguna ley concreta para el Bernabéu". "Nunca vamos a legislar pensando en un caso en particular", ha dicho.

Pese a todo, el consejero sí ha reconocido que la situación en el estadio madridista ha "hecho ver un problema" que puede extenderse a otros estadios --incluido el Metropolitano-- que requieran de organización para la celebración de un espectáculo extraordinario en un contexto actual de "inseguridad jurídica", sobre todo para los promotores.

LOS AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES TRAMITARÁN LOS EVENTOS

Sobre las novedades de la nueva Ley de Espectáculos, el consejero ha señalado que la norma está pensada para "facilitar" a los municipios, promotores y vecinos un marco jurídico que permita la celebración de grandes eventos en una situación de "equilibrio" con el menor impacto para la convivencia.

Así, los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes serán quienes hagan la tramitación de los espectáculos extraordinarios, pues son precisamente estas modificaciones las que pueden entrar en conflicto con la normativa municipal, como ha ocurrido con en Madrid con el Bernabéu y el Ayuntamiento de la capital.

"Ellos (los ayuntamientos) son los que tienen que regular, conocer cómo es su ciudad, qué capacidad de carga de eventos puedes tener. Posiblemente limitarlos para no sobrecargar una determinada zona, ver horarios máximos les puedes poner para no alterar la convivencia", ha detallado el consejero.

En este sentido, Novillo ha argumentado que, hasta ahora, la Comunidad de Madrid se limita a "recopilar" los informes de Bomberos, Policía y Ayuntamiento del municipio en cuestión para juntarlo a lo que presente el promotor y autorizar el evento. "No tenemos ninguna intervención más porque son ellos los que tienen las competencias en materia de protección civil y seguridad", ha dicho.

Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tendrán entonces la competencia para, en base al conocimiento de la propia ciudad, programar un calendario de eventos, estudiar los impactos que estos tendrán en la ciudad y regular a través de una ordenanza para darle "seguridad jurídica" a los promotores.