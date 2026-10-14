La Comunidad denuncia ante la Fiscalía "amenazas, insultos y expresiones ofensivas" contra Ayuso en la acampada de Sol

Tiendas de camapaña durante la acampada por la Vivienda en la Puerta del Sol, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha denunciado este miércoles ante la Fiscalía Provincial de Madrid "amenazas, insultos y expresiones ofensivas" contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la acampada que desde el pasado 26 de septiembre ocupa la Puerta del Sol.

El escrito recoge "los cánticos e insultos dirigidos" directamente contra la jefa del Ejecutivo autonómico en el ejercicio de sus funciones, así como fotografías de las pancartas y pintadas con amenazas, en las que "se desea su muerte" y se incita a "quemar su vivienda", según recogen en el documento que han presentado.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid considera que los hechos descritos podrían ser constitutivos de los delitos de amenazas (artículo 169.2º del Código Penal); de injurias graves con publicidad (art. 208); de odio (art. 510.2), y diversos de daños recogidos en los artículos 323 y 263 recogidos en el mismo Código Penal.

La denuncia también incluye los daños ocasionados en bienes públicos y elementos de valor histórico, cultural y monumental, como la estatua del Oso y el Madroño y la fachada de la Real Casa de Correos, ambos Bienes de Interés Cultural (BIC), y la estatua ecuestre de Carlos III.

También las pintadas, pegatinas y actos vandálicos que se han producido, y añade que su contenido "participa de la misma naturaleza ofensiva y amenazante contra la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Además, se refiere a los desperfectos en el alumbrado público, farolas, marquesinas y pavimento de la plaza, con los consiguientes costes de reparación y limpieza.

Por ello, a través del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, la Comunidad de Madrid solicita a la Fiscalía Provincial que impulse las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.

En concreto, pide "el acceso y la conservación inmediata de las grabaciones de videovigilancia de la Puerta del Sol y los establecimientos cercanos, así como la recopilación de los partes de intervención policial y la identificación de las personas que pudieran haber participado en estos actos".