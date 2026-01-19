Comunidad denuncia que el Gobierno deja "sin ayudas" al Centro de Alto Rendimiento madrileño por "revanchas políticas"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha denunciado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado "sin ayudas" al Centro de Alto Rendimiento (CAR) por sus "revanchas políticas" contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha trasladado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha señalado que mientras el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, en Barcelona, ha recibido "seis millones de euros en estos dos últimos ejercicios", el Centro de Alto Rendimiento de Madrid ha recibido "cero millones". "Entiendo que es un privilegio absurdo", ha afirmado.

El consejero ha recalcado que no cuestiona la inversión estatal en otras comunidades, pero sí la ausencia total de apoyo a Madrid. "Alabo y animo a que el Consejo Superior de Deportes siga invirtiendo millones y millones de euros en el CAR de San Cugat, por favor, que lo siga haciendo", ha indicado, antes de añadir que "no lo hace tan bien en el CAR de Madrid".

Para el consejero, el hecho de que las ayudas a entidades locales del Gobierno central recayesen "100% en entidades catalanas" y "cero en Madrid" no tiene "sentido alguno". "Salvo que sea una revancha política y el deporte madrileño no se merece revanchas políticas", ha concluido.