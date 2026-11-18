Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga educativa, frente a la Asamblea de Madrid, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado este miércoles de que la Comunidad de Madrid va a presentar una denuncia contra los "violentos" de la huelga educativa que han "boicoteado" los actos de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.

Según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid presentarán hoy mismo una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Madrid "contra los violentos que han boicoteado los actos de la consejera de Educación por presuntos delitos de acoso, coacciones y desórdenes públicos".

La denuncia también será contra el comité de huelga como "potenciales inductores de estos actos delictivos", ha detallado. En concreto, se ha referido a un "sabotaje" que realizaron este martes de al menos 35 marquesinas de autobuses en Madrid con un cartel donde se señalaba a la consejera "como una delincuente", algo que será añadido a la denuncia, y donde se podía leer 'Se busca por dejación de funciones".

Este mismo lunes la responsable de la Educación madrileña exigió a la Delegación del Gobierno que actúe "con contundencia" ante estas acciones "no autorizadas" cuando se cumple un mes de movilizaciones del profesorado.