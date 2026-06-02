La Comunidad descarta un complemento autonómico para escuelas infantiles y pide fijarlo en el convenio colectivo

1092265.1.260.149.20260602105801 La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press. - JESUS HELLIN/EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha descartado implementar un complemento autonómico para las trabajadoras de las escuelas infantiles, que llevan más de 50 días en huelga indefinida, y ha defendido que esta medida se tiene que fijar en el convenio colectivo.

Lo ha manifestado este martes en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, donde ha defendido que la Comunidad fue "la primera administración pública que se reunió" con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles el pasado 25 de marzo.

"Las condiciones salariales están fijadas en un convenio colectivo que se firmó el año pasado, en mayo del 2025, que establece dos tablas salariales y que ahora no están de acuerdo. Hay una diferencia salarial entre educadoras y profesionales que ejercen las mismas funciones. Yo estoy de acuerdo en que hay una diferencia de trato que no se debería", ha subrayado.

Considera la máxima responsable de la educación madrileña que si lo que buscan es modificar un convenio colectivo fruto de la negociación colectiva del año pasado, lo que "tienen que hacer" las educadoras es "acudir a los sindicatos representativos, que no es la CGT".

"Los contratos que hay ahora mismo vigente, en el momento que vayan cumpliendo su plazo de vigencia y saquemos las nuevas licitaciones, contemplaremos dos educadoras por aula, que ya lo estamos haciendo en la gestión directa. Nos hemos comprometido a eso", ha recalcado.

Asimismo, la máxima responsable de la educación madrileña ha calificado de "incongruente" que los sindicatos estén pidiendo a una administración pública que "interfiera y que se interponga en una negociación colectiva de sindicatos y patronal"

"ESO NUNCA LO HE VISTO"

"Es que eso es lo nunca visto. Los sindicatos le piden a una administración que interfiera en la negociación colectiva, que es el mayor derecho constitucional colectivo de los propios sindicatos, o sea. Ese complemento autonómico, en su caso, habría que establecerlo en el propio convenio colectivo", ha insistido.

Zarzalejo ha recalcado que "el problema es que las educadoras que están bajo contratos anteriores a ese convenio colectivo cobran el salario mínimo interprofesional" y las que tienen contratos posteriores al convenio colectivo "cobran otros salarios, que hay una diferencia entre 200 y 300 euros".

"Es un problema a nivel nacional en cuanto al convenio colectivo aplicable, porque los salarios de la gestión directa no tienen nada que ver con los del convenio colectivo y se tiene que resolver en la negociación colectiva", ha zanjado.