Comunidad descarta llevar el Metro a Parla y recalca que el problema radica en unas Cercanías con continuas incidencias

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

"La realidad es que Parla adeuda al Consorcio más de 4 millones de euros de los años 2013 al 2020 y tiene aplazada la deuda del año 2025", dice MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha insistido este viernes en descarta la extensión de la red de Metro hasta Parla, descartando las opciones de prolongar MetroSur o la Línea 3 hasta el municipio, sin que haya actualmente "ningún proyecto" en marcha para ello y ha subrayado que, aunque cuenta con una conexión ferroviaria de alta capacidad con la C-4, el problema es que no funciona.

Así lo ha apuntado el director del Consorcio de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, en la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid, a preguntas del diputado del Grupo Parlamentario Socialista Javier Guardiola, una sesión a la que ha asistido como invitado el alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE).

En su intervención, el director del CRTM ha subrayado que "es una realidad contrastable" que el municipio cuenta actualmente con "una amplia oferta de transporte público", a través de la línea C-4 de la red de Cercanías de Madrid, el Tranvía de Parla y "una extensa malla de autobuses urbanos e interurbanos", con 642 expediciones, y que se mejorará "sustancialmente" con la próxima entrada en funcionamiento del nuevo mapa concesional.

"Se ha anunciado por parte del Consorcio Regional de Transporte de Madrid el estudio del plan estratégico bajo criterios demográficos de crecimiento de infraestructuras, servicios de transportes, para ampliar el transporte colectivo de viajeros hasta el año 2040, donde, como es lógico, se estudiará todos los municipios del área metropolitana de Madrid", ha explicado.

En cualquier caso, ha descartado la llegada del suburbano a la localidad, sin que haya "ningún estudio actualmente" en marcha para ello. Según ha concretado, en el caso de la opción de MetroSur, con las estaciones más próximas en Fuenlabrada y Arroyo Culebro, a 6 kilómetros del centro, integrar Parla "en un anillo circular que ya supera los 40 kilómetros exigiría una modificación del trazado".

"La única opción técnica sería un ramal específico, 6 kilómetros de nueva infraestructura atravesando suelo rústico, áreas sin desarrollo urbano, de baja demanda y con el único fin de dar servicio a un polígono, obligaría a los usuarios a un transbordo forzoso para conectar con el resto de la red", ha explicado.

En cuanto a la prolongación de la Línea 3 desde El Casar, en Getafe, supondría una extensión de al menos 11 kilómetros "a través de un corredor de suelo industrial y logístico". "La demanda potencial a las luces limita para una inversión de alta capacidad como el Metro", ha apostillado.

En este sentido, Rodríguez Sardinero ha ironizado que, pese a la cobertura ferroviaria de "alta capacidad" con la que cuenta el municipio, el servicio de Cercanías sufre continuas incidencias en la línea C-4. "Yo entiendo que a los parleños no les guste montar en el cercanías, lo entiendo perfectamente. De hecho, lo que hacen es emigrar a otros medios de transporte", ha señalado.

Así, ha recalcado que no es que no haya servicio de transporte público hasta el municipio, si no que el que hay no funciona. Sobre este punto, ha concretado que en lo que va de año --hasta el 31 de mayo-- se han registrado 855 incidencias en Cercanías, frente a las 532 del mismo periodo del año anterior, un incremento del 60,7%, con la mayoría de ellas concentradas en la C-4

"¿Qué es más razonable, gastar millones en construir una infraestructura paralela a la que ya existe o exigir al Gobierno central que actúe, invierta y cumpla con el Plan de Cercanías?", se ha preguntado Rodríguez Sardinero, que ha recalcado que "la prioridad debe ser garantizar lo que ya está construido y que funcione".

AISLAMIENTO Y COLAPSO DE MOVILIDAD

El diputado del PSOE ha recalcado, por su parte, que, pese a ser el octavo municipio más poblado de la región, la Comunidad no invierte en la localidad, que sufre "aislamiento y colapso de movilidad", y ha recordado la "promesa electoral" que hizo en 2019 la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para llevar el Metro a Parla.

"No paramos de ver desprecios hacia la ciudad de Parla y otros municipios, pero en el de Parla, por ejemplo, ahora, vemos como todos los partidos, incluidos el PP, han denunciado el robo de 30 millones al municipio de Parla esta semana. ¿Dónde van a destinar el PP los 30 millones de venta de parcelas de Parla Este? Parcelas residenciales que están pendientes de liquidación, donde el 45% pertenecen al municipio de Parla. Un desprecio más al municipio de Parla", ha recriminado.

En concreto, el alcalde de Parla ha alertado esta misma semana de que la Comunidad podría consumar "un robo de 30 millones a los parleños" si se aprueba la liquidación del Consorcio urbanístico de Parla Este en los términos planteados en la reunión del Consejo de Administración de este viernes, por lo que desde el Ayuntamiento se ha abogado por una "reformulación del balance final" para que el reparto sea proporcional al 45% de cuota que tenía el Consistorio.

Frente a este "desprecio" del Gobierno del PP hacia la localidad, ha indicado el diputado del PSOE, el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará el AVE a Parla y estrenará la nueva estación de Parla Norte. "No venimos a reclamar privilegios, venimos a exigir algo muy sencillo que es igualdad en el acceso a un derecho básico como es el transporte", ha subrayado.

Frente a las críticas por falta de inversión, el director del CRTM ha recalcado que la Comunidad destina 10 millones de euros al coste de explotación de líneas de autobuses a Parla y aporta 5,5 millones de euros anuales aproximadamente al Tranvía, además de bonificaciones de abono transporte o la oficina de gestión.

"La realidad es que Parla adeuda al Consorcio Regional del Transporte de Madrid más de 4 millones de euros de los años 2013 al 2020 y tiene aplazada la deuda del año 2025 y veremos la deuda del año 2026", ha zanjado.