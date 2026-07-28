La Comunidad desplegará puntos de ayuda para afectados de los incendios en los municipios donde se levante la evacuación

Desalojados por el incendio en el Polideportivo Municipal La Chopera, a 27 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permit - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid desplegará puntos de ayuda para los vecinos afectados de los incendios de la Sierra Oeste en los municipios en los que se ha establecido el fin de la evacuación.

En concreto, según ha citado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta de 'X', estas localidades son Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo.

Además, ha recordado que se ha levantado el confinamiento en los municipios de Villa del Prado, excepto la urbanización del Encinar del Alberche, y San Martín de Valdeiglesias, excepto las urbanizaciones Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz, mientras se mantiene la orden de evaciación en Robledo de Chavela, Zarzalejo, Fresnedillas de la Oliva y Valdemaqueda.

Asimismo, se mantiene el confinamiento en Pelayos de la Presa, Santa María de la Alameda, la urbanización del Encinar del Alberche, en VillaDelPrado y las urbanizaciones Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz, en San Martín De Valdeiglesias.

Unas 20.000 personas podrán regresar a sus viviendas en los ocho municipios de la Comunidad de Madrid en los que se han levantado las órdenes de evacuación tras la evolución positiva del gran incendio forestal de la Sierra Oeste, si bien las autoridades han incidido en que la situación sigue siendo complicada y se prevén horas difíciles a partir del miércoles con la subida de las temperaturas.