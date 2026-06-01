La Comunidad destaca que el inicio de la PAU en la región se desarrolla "con total normalidad y sin incidencias"

Archivo - La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). Ayuso ha solicitado su propia comparecencia ant - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha destacado que el inicio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la región se desarrolla "con total normalidad y sin incidencias".

Lo ha expresado este lunes ante los medios de comunicación en su visita a la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), que este año preside la Comisión Organizadora, donde ha asistido al comienzo de los exámenes para mostrar apoyo a los estudiantes.

"Nos estaban comentando que este año tenemos un incremento de alumnos que se están presentando a la prueba. Más de 42.000 alumnos en toda la región", ha subrayado Zarzalejo, quien ha recalcado que en estos días "tienen que demostrar todo lo que han aprendido y lanzarse al futuro que les espera".

Asimismo, la máxima responsable de la educación madrileña ha recordado que la novedad de este año es que las seis universidades utilizarán por primera vez, y de manera aleatoria, dispositivos de radiofrecuencia para detectar fraude.

"Yo siempre digo que el estudiante que ha conseguido buenas notas, tendrá vía de estudiar su carrera elegida. Las seis universidades públicas madrileñas tienen un gran nivel y desde luego está claro que todo el mundo quiere venir a estudiar a Madrid y ahí está la competición", ha señalado.

Preguntada por las diferencias de los exámenes entre unas comunidades autónomas y otras, la consejera ha señalado se han unificado y se han coordinado criterios de corrección, pero "viajar a una PAU en toda España con los mismos contenidos" corresponde a una normativa nacional. "Ojalá, pero siempre respetando también las singularidades de cada autónoma", ha defendido.

Asimismo, Zarzalejo ha apuntado que, por el volumen de alumnos que se presentan este año al examen de acceso a la universidad, la región ha comenzado un día antes la PAU, mientras que la mayoría de las comunidades autónomas arrancan este martes.

LENGUA Y FILOSOFÍA, LAS PRIMERAS PRUEBAS

Este año se presentan a la PAU un total de 42.047 alumnos de los que, 13.424 lo hacen en la Universidad Complutense; 10.341 en la Autónoma; 6.348 en la Carlos III, 5.595 en la de Alcalá, 4.510 en la Rey Juan Carlos y, por último, 1.829 en la Politécnica.

En esta primera jornada se enfrentan a las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura e Historia de la Filosofía. Este martes será el turno de Lengua Extranjera e Historia de España, mientras que miércoles y jueves tocarán las optativas y materias de modalidad. El vienes se habilitará para resolver incidencias o casos en los que un aspirante no haya podido presentarse a algún examen por coincidencia horaria.

Por su parte, aquellos inscritos que no puedan concurrir en esta convocatoria por circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas podrán acogerse a la convocatoria extraordinaria, que se celebrará entre 30 de junio y el 2 de julio, contando con el 3 de julio para coincidencias e incidencias.

DISPOSITIVO DE MOVILIDAD

Como cada año, la Comunidad de Madrid ha preparado un dispositivo especial de movilidad que reforzará el servicio de las líneas 6 y 12 de Metro hasta en un 23%. A ello se une un refuerzo del personal de estaciones y seguridad, especialmente en los puntos donde se prevé una mayor concentración de usuarios.

En este sentido, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado ante los medios desde la Real Casa de Postas que se ha reforzado el transporte público para "poder garantizar que los estudiantes puedan llegar a tiempo y que hoy se centren en lo más importante, que es demostrar todo el conocimiento que han atesorado".

De este modo, los estudiantes que se juegan el acceso a la universidad este lunes se suman a lo que apunta a una "semana complicada" para la movilidad, con grandes conciertos como los de Bad Bunny en el Estadio Riyadh Air Metropolitano o la inminente visita del Papa León XIV, que llegará a la capital este mismo sábado.