La Comunidad destaca que la región concentra el 85% de la inversión extranjera en alta tecnología de España

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en la inauguración del Hub Tecnológico de ING en Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha destacado que la región concentra el 85% de toda la inversión en alta tecnología que se realiza en España y suma más de 304.000 trabajadores especializados en este campo.

Así lo ha compartido el Ejecutivo autonómico en un comunicado después de que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, y de Digitalización, Miguel López-Valverde, asistiesen este martes a la inauguración del Hub Tecnológico de ING en Madrid, que ha contado también con la asistencia del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Allí se ha dado a conocer que Madrid es la segunda región de toda Europa con mayor número de profesionales, según Eurostat, y lidera la captación de fondos en Investigación y Desarrollo, con más de 6.000 millones de euros, el 27% del total nacional.

En concreto, la Comunidad alberga más de 2.100 startups que generan empleo para 21.000 profesionales cualificados. En el ámbito europeo, ocupa la tercera posición en el desarrollo de aplicaciones y bases de datos, y la cuarta en Inteligencia Artificial y ciberseguridad.

El capital humano es otro de los principales atractivos de la región, según ha apuntado el Ejecutivo autonómico, ya que casi el 51% de los trabajadores posee un título universitario, "una cifra que supera con creces la media nacional y europea".

EL SEXTO 'HUB' A NIVEL MUNDIAL

El centro de innovación que inaugura ING es el sexto de estas características que la entidad establece a nivel mundial, tras los ya existentes en Filipinas, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Turquía.

El Ejecutivo autonómico ha destacado que esta infraestructura de la multinacional neerlandesa supone una inversión estratégica de gran relevancia para el entorno financiero y tecnológico de la región y la consolida como un mercado prioritario para esta entidad.

El 'hub' contará con más de 1.000 empleados en los próximos cuatro años, especialmente en áreas clave como la ingeniería informática, el análisis de datos y la arquitectura de sistemas.

Entre las innovaciones que desarrollará destaca la optimización de la experiencia del cliente a través de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial generativa y voicebots.

Por último, la Comunidad de Madrid ha recordado que se han aprobado 32 rebajas fiscales que han supuesto un ahorro de casi 40.000 millones de euros para los ciudadanos.

Igualmente, ha destacado que también ha simplificado y eliminado más de 500 normas y trabas innecesarias desde 2021, con la intención de continuar ahondando en esta línea a través de la nueva Ley contra la Hiperregulación.

Asimismo, ha subrayado que la región se ha consolidado como la cuarta plaza financiera europea y ocupa el quinto lugar en la captación de fondos de capital riesgo.