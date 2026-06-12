La Comunidad destaca el "sacrificio y esfuerzo" de Valeria, la mejor nota de la PAU: "Va a tener muchísimos éxitos"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, se reúne con Valeria Fragola, mejor nota de la PAU de la región. - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha destacado el "sacrificio y esfuerzo" de Valeria Fragola, la alumna del Colegio Mirabal de Boadilla del Monte que ha logrado la mejor nota de todos los estudiantes de la región en la pasada Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), con un 13,99 y un 9,99 en la Calificación de Acceso a la Universidad (CAU).

La máxima responsable de la educación madrileña ha mantenido un encuentro con la joven de 17 años, acompañada de sus padres, en la sede de la Consejería, donde le ha dado la enhorabuena por "todo el sacrificio ha tenido durante estos a de estudios".

"La competición es maravillosa y el esfuerzo, la meritocracia y todo el sacrificio que ha tenido durante estos a de estudios merecen la pena. A partir de aquí, una nueva etapa en tu vida profesional que seguro es seguro va a tener muchísimos éxitos", ha subrayado.

Por su parte, Valeria ha señalado que ayer recibió le "pilló de sorpresa" la nota de la Selectividad. Según detalló, había quedado con sus compañeras de clase para realizar "el típico vídeo de reaccionando a las notas", que es muy popular en redes sociales.

"No he tenido siempre un método muy marcado. No soy de hacerme horarios súper estrictos porque al final no los acabo siguiendo al pie de la letra, pero para la preparación para la PAU sí que me puse un sistema. Tuve alrededor de cuatro semanas para preparármela. La última me la dejo de repaso", ha subrayado.

Con esta nota, podrá estudiar Medicina, su primera opción. La joven de Boadilla del Monte ha detallado que la vocación de médico viene de parte de su padre y por su "pasión hacia la biología y el funcionamiento del cuerpo humano".

"Desde casa y desde el colegio siempre me han impulsado mucho a seguir mi vocación y yo todavía no sé qué especialidad me gustaría trabajar, pero he ido mirando las asignaturas de la carrera y sé que a partir de tercero se va rotando por las diferentes especialidades. Voy a aprovechar esa oportunidad para ver lo que me interesa de cara a mi carrera profesional", ha asegurado.

Cerca de 42.000 alumnos se han examinado este año en la convocatoria ordinaria, cuyos exámenes se desarrollaron del 1 al 4 de junio. Aquellos que no han podido concurrir por circunstancias excepcionales debidamente acreditadas podrán presentarse a la prueba extraordinaria, que se celebrará del 30 de junio al 2 de julio, sin que, por ello, se vean penalizados en los procesos de admisión.